Os pais e responsáveis devem apresentar um documento de identificação da criança, cartão do SUS e comprovante de endereçoDivulgação

Publicado 04/11/2024 21:32

Magé - Começou nesta segunda-feira, 4 de novembro, a campanha de atualização cadastral do SUS em Magé. O Recadastra SUS é uma campanha municipal da Secretaria de Saúde de Magé para a atualização cadastral dos dados que constam no sistema federal CadSUS. A atualização acontecerá somente durante o mês de novembro. Para atualizar seus dados, basta apresentar CPF e comprovante de residência no horário das 8h às 17h, em qualquer uma das unidades de saúde abaixo:



Todas as Unidades de Saúde da Família



Todas as Unidades Básicas de Saúde



Todos os Caps - Centros de Atenção Psicossocial



Centros de Especialidades



Centros de Especialidades Odontológicas



Centros de Fisioterapia



Centro de Imagem



24h de Suruí



A secretária de Saúde Larissa Storte convoca todos a participarem da campanha.

“Tudo o que realizamos na rede de saúde, da consulta à cirurgia, é preciso o cartão SUS. Ele é a nossa identidade na rede de saúde. É importante atualizar o cadastro do Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir o acesso a serviços de saúde, a continuidade dos atendimentos e o acompanhamento das famílias. Os dados do cartão são utilizados para entrar em contato com o paciente para a realização de exames, consultas, cirurgias, vacinação, entre outros serviços”, reforça.



Na última semana, 85 operadores passaram por qualificação no sistema do CadSus e desde setembro a Secretaria de Saúde tem trabalhado na atualização de sistemas e segurança digital para o mutirão que termina no dia 29 de novembro.