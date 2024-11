Veja cronograma de matrícula na rede de ensino de Magé - Divulgação

Publicado 04/11/2024 21:29

Magé - O ano de 2024 está chegando ao fim e com ele vem o calendário escolar para o próximo. A Secretaria Municipal de Educação de Magé já liberou a resolução nº 005 com as diretrizes e o calendário de matrículas e renovação para o ano letivo de 2025.

O cronograma começou nesta segunda (4), com a renovação de matrícula para os alunos que já fazem parte da rede de ensino municipal. Quem é responsável ou aluno maior de 18 anos, em turmas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) tem até o dia 22 de novembro para comparecer na unidade de ensino, atualizar dados, entregar documentação pendente e confirmar a continuidade em 2025.

“Nossa rede vem crescendo e neste ano letivo de 2024 a gente implantou novidades que seguem em 2025 como as creches-berçário, que já são duas em funcionamento e as escolas em tempo integral que somam cinco em funcionamento. Tudo para acolher nossos alunos e atender a demanda de ensino na nossa cidade. Agora é o momento dos responsáveis ficarem atentos e de olhos em cada etapa do calendário”, orienta a secretária municipal de Educação, Sandra Ramaldo.

A resolução de matrículas 2025 está disponível no site oficial mage.rj.gov.br, com todos os detalhes de cada etapa. Mas o principal para os responsáveis ficarem atentos são as datas e cada uma das etapas.

CALENDÁRIO DE MATRÍCULAS 2025

* 04 a 22/11 - Renovação de Matrículas para Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA

O que fazer

A renovação é presencial para alunos que vão continuar na mesma unidade de ensino! O responsável ou aluno com 18 anos ou mais deve ir na sua unidade com documentos pessoais do aluno (e do responsável se for o caso) e assinar a documentação.

* 2 a 13/12 - Remanejamento/Encaminhamento de alunos da Educação Infantil

O que fazer

Os responsáveis dos alunos de turmas da Educação Infantil, devem buscar a declaração na unidade de origem e levar para a unidade de ensino onde o aluno será matriculado junto com a documentação necessária e assinar para efetivar a transferência.

* 10 a 15/1 - Remanejamento/Encaminhamento de alunos do Ensino Fundamental

O que fazer

Os responsáveis dos alunos de turmas do Ensino Fundamental, devem buscar a declaração na unidade de origem (onde o aluno estudou em 2024) e levar para a unidade de ensino onde o aluno será matriculado junto com a documentação necessária e assinar para efetivar a transferência.

* 16 a 22/1- Pré-matrículas on-line e de Transferência de alunos (por opção da família)

O que fazer

Chegou a etapa on-line. Acesse o site oficial mage.rj.gov.br e realize o processo de pré-matrícula. Com o protocolo, o responsável tem somente 3 dias úteis para confirmar a matrícula na unidade de ensino.

É obrigatório apresentar o protocolo e os documentos solicitados.