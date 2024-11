Estudantes de Magé participam da avaliação Alfabetiza RJ - Gilson da Costa Junior/Divulgação

Publicado 04/11/2024 21:44

Magé - Cerca de 3.500 alunos do 2º ano da rede municipal de ensino realizam até a próxima sexta-feira (8), a Avaliação Alfabetiza RJ, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, do Governo Federal. A secretária de Educação, Sandra Ramaldo visitou algumas escolas no primeiro dia de avaliação acompanhada da subsecretária de Planejamento e Ações Estratégicas da Secretaria Estadual de Educação, Myrian Medeiros.

“Estamos iniciando a semana com essa notícia maravilhosa, que é a realização do Alfabetiza RJ na nossa cidade, onde 65 turmas serão avaliadas. A avaliação faz parte de um processo que inicia todos os dias nas salas de aula, com os nossos profissionais empenhados. Dessa forma, teremos um resultado maravilhoso porque trabalhamos diariamente no aprendizado dos nossos alunos”, disse Sandra.

O ‘Alfabetiza RJ’ reforça o comprometimento de proporcionar educação de qualidade e alfabetização para todas as crianças, ao lado dos municípios fluminenses, tendo por base cinco eixos: gestão e governança, formação de profissionais de Educação, infraestrutura física e pedagógica, reconhecimento de boas práticas e sistemas de avaliação.

O programa integra o ‘Compromisso Criança Alfabetizada’, que tem como meta garantir que 100% das crianças brasileiras estejam plenamente alfabetizadas ao final do 2º ano do Ensino Fundamental, conforme previsto na meta 5 do Plano Nacional de Educação (PNE).

“É extremamente importante a realização dessa avaliação diagnóstica, porque ela irá dar todo o suporte para que a rede planeje suas próximas ações e políticas públicas, a fim de melhorar ainda mais os resultados. Nós não estamos avaliando para promover ranking ou disputa, mas para valorizar a prática que acontece hoje”, afirmou a subsecretária de Planejamento e Ações Estratégicas na Seeduc, Myrian Medeiros.