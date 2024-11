Prefeitura de Magé inicia projeto Jornada Literária - Rômulo Barbosa/Divulgação

Publicado 05/11/2024 20:42

Magé - A Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Educação, iniciou o projeto Jornada Literária. A iniciativa tem como objetivo criar uma experiência direta e indireta com a leitura, sistematizando essas atividades, promovendo a integração dos alunos com o mundo dos livros, além de estimular o pensamento crítico, a criatividade e o desenvolvimento cultural.



E visando a acessibilidade aos livros para todos, a Secretaria de Educação juntamente com a Sesc RJ retomaram com a Biblioteca Itinerante (Bibliosesc). A Biblioteca circula por diferentes pontos da cidade, proporcionando acesso gratuito a livros e incentivando a prática da leitura entre os estudantes e a comunidade.

O diretor de Arte-Educação, Victor Hugo Machado, que é responsável por coordenar todas as atividades de formação artística, além de projetos artístico-culturais nas escolas, esteve presente na abertura do projeto na Praça Dr. Nilo Peçanha, no 1º distrito.



O diretor de Arte-Educação, Victor Hugo Machado, que é responsável por coordenar todas as atividades de formação artística, além de projetos artístico-culturais nas escolas, esteve presente na abertura do projeto na Praça Dr. Nilo Peçanha, no 1º distrito.



"A Jornada Literária tem como objetivo ressaltar a importância da leitura na formação dos alunos junto às ações culturais que serão promovidas, tanto nas escolas quanto nos pontos de parada da biblioteca itinerante", explicou o diretor de Arte-Educação, Victor Hugo Machado.

Esta semana a programação é ao ar livre, participe da Jornada Literária:



Terça 10h30 até 16h30 - Praça 7 de Setembro (Praça de Piabetá)

Quarta 10h30 até 16h30- Praça Montese em Pau Grande

Quinta 10h30 até 16h30 – Praça da Coroa em Mauá

