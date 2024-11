Quilombo de Bongaba abre as portas para feira cultural - Divulgação

Publicado 06/11/2024 22:40 | Atualizado 06/11/2024 22:45

Magé - Neste sábado (09/11), o Quilombo Quilombá, de Bongaba em Magé, vai sediar a sexta edição da sua feira que reúne diversas manifestações culturais e marca o mês da Consciência Negra.



Pai Paulo de algum, presidente de honra do Quilombo, conta que “a feira tem o objetivo de reverenciar a ancestralidade, o que chama de Ponto de Encontro da Pretinhosidade, fomentando o legado deixado por nossos ancestrais desde a alimentação, passando pela arte, a dança, a moda e a Cultura Afro-Indígena. O melhor, a entrada é gratuita”.

A programação começa às 10h da manhã e tem visita guiada, roda de samba, jongo, culinária quilombola e uma boa feijoada, artesanato e o desfile de moda da grife quilombola Gbo Gbo Aso - Roupas para todos, que produz peças exclusivas com tecidos importados e estampas especiais e que enaltecem o afro. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos.O Quilombo Quilombá é um dos três reconhecidos pelaem Magé, e fica na Estrada de Ilê Ifé (antiga Estrada Mineira), s/nº - próximo da BR-116 e da Arena Magé.VI Feira do Quilombo de BongabaSábado, 9 de novembro das 10h às 18hEstrada de Ilê Ifé, s/nº (antiga Estrada Mineira) - Bongaba