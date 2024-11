Renato Cozzolino é o 2º prefeito com maior percentual de votos do Brasil - Divulgação

Publicado 06/11/2024 22:48

Magé - Reeleito com 125.902 votos, no 1º turno, o prefeito de Magé, Renato Cozzolino, atingiu 88,74% dos votos registrados nas eleições do dia 7 de outubro. A resposta para o sucesso nas urnas pode estar na transformação que a cidade do saudoso Mané Garrincha passou nos últimos três anos e meio, com obras de drenagem, saneamento básico e asfaltamento em todos os distritos, além da inauguração do Hospital Municipal de Magé, com centro cirúrgico, CTI e ala de emergência infantil.

O jovem prefeito, de 33 anos, acredita que sua popularidade vai além das realizações e entregas. O jovem prefeito, de 33 anos, acredita que sua popularidade vai além das realizações e entregas.

“Quando assumi, fiz um compromisso comigo mesmo de que continuaria frequentando todos os lugares, o comércio e as ruas de cabeça erguida. Eu moro em Magé e amo essa cidade. Para assumir a gestão do município, teria que ser com transparência, diálogo com a população, olhando nos olhos das pessoas, ouvindo as demandas, e trabalhando com muita responsabilidade com o que é público”, afirmou Renato, dizendo ter acreditado encontrar o caminho para uma política que traz de volta à população a credibilidade na classe política.



“Infelizmente, ainda vemos o aumento expressivo de abstenções de votos em todas as cidades e sabemos que isso não se deve apenas a um descontentamento com os nomes que se apresentam nas eleições, mas também com a falta de credibilidade que foi construída em torno dos políticos, mas isso precisa mudar! A política séria existe e as pessoas precisam tomar pra si o direito ao voto e a responsabilidade pela mudança e participação na política”, ressaltou o prefeito de Magé, que tem 228.127 mil habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e 201.616 votantes.

Dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mostra que desde o ano 2000 o número de abstenções tem subido a cada eleição e registrou 29,2% no segundo turno das eleições municipais de 2024. O percentual só perde para o dado registrado na eleição realizada durante a pandemia. Dados divulgados pelo, mostra que desde o ano 2000 o número de abstenções tem subido a cada eleição e registrou 29,2% no segundo turno das eleições municipais de 2024. O percentual só perde para o dado registrado na eleição realizada durante a pandemia.