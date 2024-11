Saiba onde vai ter atendimento do CRAS volante em Magé - Divulgação

Publicado 12/11/2024 16:53

Magé - A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Magé liberou o calendário de atendimento itinerante do CRAS Volante para o mês de novembro. O serviço leva os atendimentos do CadÚnico ofertados nos CRAS físicos para a população nos bairros mais afastados e que tem dificuldade de acessar uma dos nove equipamentos da Assistência existentes no município de Magé, a partir das 9h da manhã.

"A cobertura do nosso serviço socioassistencial só cresce com o CRAS Volante. Além do que oferecemos com nossos nove equipamentos físicos que estão por todos os seis distritos de Magé, ainda vamos aos mais distantes para que todos tenham acesso aos serviços do CadÚnico", reforça a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes.

Confira o calendário

13/11 - Jacaré (Suruí)

Rua João Félix do Bonfim, s/nº - próx. Colegio Coronel Sérgio

14/11 - Leque Azul (Mauá)

Parque Dom Pedro, s/nº, em frente a E.M.. Horário Silva de Melo.

21/11 - Praça da Capela

Est. Mun. Antônio Além Bergara, Capela - Sto. Aleixo

22/11 - Jardim Prainha

Rua Anápolis, ao lado da Ponte da Rua N. Sra. da Guia

27/11 - Parque Paranhos

Travessa 05, próximo à Creche Kailon da Silva Paixão

28/11 - Poço Bento

Estrada da Piedade, 1532 - Magé