Mageenses conquistam títulos no pan de kickboxing

Publicado 12/11/2024 16:48

Magé - Os lutadores de kickboxing Maria Eduarda Costa, Suellen Bittencourt e Danilo Ferreira conquistaram, juntos, mais quatro títulos para o Brasil, nas competições que aconteceram em Santiago, na capital do Chile, no último final de semana.

No Campeonato Pan-Americano, Maria Eduarda, a Maria Samurai, foi a bicampeã na categoria K1 Style 48kg, após vencer a atleta da casa por nocaute técnico no terceiro round. A jovem já é campeã do World Combat Games, campeã Mundial Wako, e foi eleita a melhor atleta de ringue feminino no campeonato mundial.



Suellen, que também competiu no Pan, mas na categoria até 52kg, garantiu pela terceira vez o título na competição. Ela passou pela atleta peruana na semifinal e o título veio na vitória sobre o México na final. Com o tricampeonato, ela vai se preparar para o The World Games que será em agosto de 2025, em Chengdu, na China. A lutadora também coleciona os títulos de bicampeã sul-americana, campeã WGP Kickboxing e também é hexacampeã brasileira.

Danillo Ferreira também foi competir em Santiago, mas no Sul-Americano de Kickboxing e trouxe dois títulos, na categoria até 69Kg - 16 e 17 anos - faixa azul a preta Kick Light e Light Contact.



O trio de lutadores faz parte do programa Bolsa Atleta da Prefeitura de Magé, que apoia atletas de diversas modalidades e categorias.



“Esse resultado que os atletas da nossa cidade trazem, é uma conquista que vai muito além da dedicação delas. É o merecimento pela garra, é levar o nome de Magé e do Brasil pelo mundo afora, é se tornar um exemplo para as novas gerações e mostrar que hoje é possível escolher a carreira do esporte”, analisa o secretário de Esporte, Lazer e Terceira Idade, Geilton Camara.



Mais do Bolsa Atleta



Os mageenses Fábio Sanches e Lucas Fonseca participaram da corrida de rua Track&Field Experience Running, em Niterói no último domingo (3). Fábio venceu no percurso de 5Km e Lucas foi o vice-campeão nos 10Km. A competição é considerada a maior da América Latina em número de provas.



Marlon Carneiro conquistou a prata na categoria adulto faixa roxa meio pesado, no mundial Sport Jiu-Jitsu South American Federation (SJJSAF), que aconteceu no final de semana na Arena da Juventude, em Deodoro.

A nadadora Giulia Vitória participou do Circuito Celebridade e trouxe duas medalhas: a prata nos 100m borboleta e bronze nos 200m borboleta.



A nadadora Giulia Vitória participou do Circuito Celebridade e trouxe duas medalhas: a prata nos 100m borboleta e bronze nos 200m borboleta.

Saulo Villela, jogador de basquete do sub 16 e sub 17 do Botafogo, está na Seleção do Rio que está disputando o campeonato de seleções em Friburgo desde segunda. O jogador de 15 anos comemorou recentemente o título de campeão da etapa 3x3 estadual após derrotar a equipe do Flamengo e disputou as finais do Campeonato Brasileiro de Basquete com o alvinegro carioca.