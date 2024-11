Cartão Recomeçar: prazo final para retirar cartões em Magé - Divulgação

Cartão Recomeçar: prazo final para retirar cartões em MagéDivulgação

Publicado 12/11/2024 17:11

Magé - Os contemplados pelo Cartão Recomeçar em Magé, benefício concedido pelo Governo do Estado aos cidadãos que foram vítimas de temporais, e que ainda não fizeram a retirada dos cartões, só tem até o dia 29/11 para comparecer na Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos para liberação do recurso.

De acordo com a listagem liberada pela administração municipal, ainda faltam 58 beneficiados fazerem a retirada dos cartões. Para isso é preciso comparecer no órgão municipal, que fica no prédio administrativo da Prefeitura, na Rua Dr. Domingos Belizze, 285 - no 1º distrito de Magé. O horário de atendimento é das 9h às 17h.

Confira a lista no site oficial mage.rj.gov.br