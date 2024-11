Segurança e Medicina do Trabalho em Magé marca presença em congresso - Divulgação

Publicado 12/11/2024 17:02

Magé - A Prefeitura de Magé, através do Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT) marcou presença no I Congresso de Gestão de Pessoas na Administração Pública Municipal do município de Macaé, na última quinta-feira (6).

No primeiro momento de debate, o secretário de Administração Jocelino Cabral, detalhou sobre o processo de implantação e consolidação do SESMT pela Secretaria de Administração.

“A apresentação focou na experiência da implantação do SESMT no município e sua importância para o desenvolvimento de políticas públicas. O SESMT visa representar e respaldar o município em

suas atividades e na elaboração de documentos que garantem a atuação do município, que conta com cerca de 15 mil servidores”, contou.

O diretor médico, Dr. Armindo Rosa, também esteve presente e abordou sobre a atuação do departamento.

“No debate, nós destacamos a interligação com a Perícia Médica e o enfoque humanizado dado aos servidores. Logo na contratação, os atendimentos iniciam com o ASO admissional, passando pelas licenças médicas até o encaminhamento ao INSS para servidores não estatutários. A dinâmica implantada foi considerada positiva, com uma média de 500 atendimentos mensais e faturamento dos serviços do SESMT”, explicou.

Finalizando o debate do município, o coordenador Administrativo do SESMT, Filipe Lima, explanou sobre o eSocial e seus impactos.

“Destacamos a geração de informações que atendem à plataforma, de acordo com as Normas Regulamentadoras e as determinações da plataforma. O nosso município é parceiro e apoiador na implantação do eSocial em outros municípios”, declarou.

No último dia (7), o evento abordou o tema ‘Regime Próprio de Previdência Social (Macaeprev). E o diretor-presidente e gestor do Instituto de Previdência de Magé, Fábio Tomaz, explicou sobre os temas discutidos.

“Foi muito importante o debate porque eles abordaram o tema Legislação Previdenciária, captação de documentos e esclarecimento de dúvidas sobre a Previdência”, detalhou.

O SESMT Magé hoje tem sede própria, que na Avenida Simão da Motta, próximo ao Detran.