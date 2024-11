deputado Vinicius Cozzolino - Divulgação

Publicado 14/11/2024 17:26

Magé - O deputado estadual Vinicius Cozzolino destinou R$ 3,6 milhões em emendas parlamentares para Magé, sua base eleitoral, distribuídas entre 2024 e 2025. No orçamento do próximo ano, R$ 1.052.232,00 serão destinados à saúde, possibilitando a aquisição de equipamentos essenciais, como um videolaparoscópio para cirurgias de vídeo, um aparelho de anestesia e um cistoscópio para diagnóstico de doenças do trato urinário inferior. A educação também será beneficiada com R$ 621.141,00 para o custeio da rede de ensino e R$ 50.000,00 para o escoramento das ruínas da Capela Nossa Senhora da Estrela, patrimônio histórico e turístico de Magé.

"Continuarei batalhando por avanços na Saúde e Educação de Magé. As emendas impositivas permitem que deputados direcionem parte do orçamento estadual para atender necessidades dos municípios da Baixada e do interior, que muitas vezes ficam em segundo plano. Equipamentos como esses reforçarão o Hospital de Magé, reinaugurado recentemente, oferecendo o suporte que nossa população merece. E destinamos também mais de R$ 600 mil para fortalecer a educação mageense," explica Cozzolino.

Emendas 2024

Em 2023, pela primeira vez, deputados estaduais do Rio de Janeiro puderam participar ativamente da definição do orçamento estadual por meio de emendas impositivas. Neste ano, Cozzolino alocou quase R$ 2 milhões (R$ 1.915.899) para Magé, e os recursos ainda estão em processo de pagamento.

Para a saúde, foram destinados mais de R$ 1 milhão para compra de quatro aparelhos de ultrassonografia,um aparelho de endoscopia, um ultrassom endobrônquico que será um grande aliado na oferta de exames de doenças oncológicas, dois aparelhos de espirometria, onze venoscópios e três equipamentos cirúrgicos de alta frequência, todos voltados para a rede de urgência e emergência e cirurgias eletivas.

No setor educacional, o município receberá R$ 700 mil, com R$ 400 mil destinados à implantação de dois laboratórios de robótica nas unidades Faetec da cidade. Outros R$ 300 mil serão distribuídos para reformas no Colégio Alda Bernardo, na biblioteca do CIEP Brizolão 260 e no laboratório de informática do Colégio Estadual São Francisco de Assis.

“Este foi o primeiro ano que o orçamento recebeu os recursos indicados pelos parlamentares, e, como toda novidade, o processo de implementação está em fase de ajustes. Esperamos que o pagamento seja concluído até o fim do ano, permitindo que Magé receba esses recursos fundamentais para a saúde e educação da nossa população,” finaliza Cozzolino.