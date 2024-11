Busto de Maria Conga é vandalizado em Magé - Divulgação

Busto de Maria Conga é vandalizado em MagéDivulgação

Publicado 21/11/2024 16:22

Magé - O busto de Maria Conga, líder quilombola histórica de Magé, foi alvo de mais um ataque. No Dia da Consciência Negra, a placa que narrava a trajetória da guerreira foi arrancada, em um ato que tenta apagar a memória e a importância dessa figura emblemática. Este é o segundo ataque registrado: em 2023, o monumento foi vandalizado com uma suástica, símbolo do nazismo. O deputado Vinicius Cozzolino usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) nesta quinta-feira (21) para expressar repúdio ao ocorrido.



"Infelizmente, ontem, no Dia da Consciência Negra, tivemos mais um vilipêndio ao busto de Maria Conga, localizado no Píer da Piedade, em Magé. Foi uma honra inaugurar esse busto, há três anos, enquanto secretário de Governo, por meio da Coordenadoria de Igualdade Racial. O ataque não foi por acaso: é um gesto inaceitável que busca silenciar a relevância histórica de Maria Conga. Quero reafirmar que a placa será recolocada e que as providências já estão sendo tomadas pelo município,” declarou Vinicius, primo do prefeito Renato Cozzolino.

Deputado Vinicius Cozzolino Divulgação



Maria Conga, uma figura central na história de Magé e símbolo de resistência negra, nasceu em 1792, filha de um rei africano. Foi trazida ao Brasil em um navio negreiro e, aos 18 anos, foi vendida a um senhor de engenho de Magé. Aos 35 anos, conquistou a liberdade e fundou o Quilombo Maria Conga, que ofereceu refúgio e proteção aos escravizados em fuga.



Em 2023, no início de sua legislatura, Vinicius Cozzolino apresentou e aprovou uma moção de repúdio contra o vandalismo anterior ao busto, reforçando seu compromisso com a preservação da memória de Maria Conga e o combate ao racismo.



"A luta pela igualdade e contra o racismo é diária. Este monumento representa a história de uma mulher que lutou pela liberdade e dignidade do povo negro, e ataques como este são uma afronta não apenas à memória de Maria Conga, mas a todos que defendem a justiça e os direitos humanos. Vamos continuar firmes em proteger sua história e legado,” enfatizou o deputado. , uma figura central na história de Magé e símbolo de resistência negra, nasceu em 1792, filha de um rei africano. Foi trazida ao Brasil em um navio negreiro e, aos 18 anos, foi vendida a um senhor de engenho de Magé. Aos 35 anos, conquistou a liberdade e fundou o Quilombo Maria Conga, que ofereceu refúgio e proteção aos escravizados em fuga.Em 2023, no início de sua legislatura, Vinicius Cozzolino apresentou e aprovou uma moção de repúdio contra o vandalismo anterior ao busto, reforçando seu compromisso com a preservação da memória de Maria Conga e o combate ao racismo."A luta pela igualdade e contra oé diária. Este monumento representa a história de uma mulher que lutou pela liberdade e dignidade do povo negro, e ataques como este são uma afronta não apenas à memória de Maria Conga, mas a todos que defendem a justiça e os direitos humanos. Vamos continuar firmes em proteger sua história e legado,” enfatizou o deputado.