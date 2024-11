Autoridades de Magé são homenageadas pelo Corpo de Bombeiros - Yves Lohan/Divulgação

Autoridades de Magé são homenageadas pelo Corpo de BombeirosYves Lohan/Divulgação

Publicado 26/11/2024 21:48

Magé - Na última segunda-feira (25), autoridades de Magé foram reconhecidas pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro com honrarias que destacam os serviços prestados à corporação e à segurança pública na região. O deputado estadual Vinicius Cozzolino foi agraciado com a Medalha da Ordem do Mérito Bombeiro Militar, enquanto o prefeito Renato Cozzolino, a vice-prefeita Jamille Cozzolino e o presidente da Câmara Municipal, Valdeck Ferreira, receberam a Medalha Avante Bombeiro.

Autoridades de Magé são homenageadas pelo Corpo de Bombeiros Yves Lohan/Divulgação



As homenagens também destacaram a parceria entre a administração pública e o Corpo de Bombeiros para a construção de um destacamento no 6º distrito de Magé, no bairro Fragoso, uma obra essencial para atender às demandas locais, dada a distância do quartel mais próximo. O deputado Vinicius Cozzolino desempenhou um papel fundamental na articulação entre o município e o governo estadual para viabilizar o projeto. A Prefeitura de Magé é responsável pela execução da obra, enquanto o Estado se encarregará de equipar a unidade.



“Receber essa medalha é uma honra e um reconhecimento ao trabalho que realizamos em parceria com o Corpo de Bombeiros, uma instituição que tem nossa total admiração e apoio. No ano passado, tive o privilégio de receber a Medalha Avante Bombeiro e, agora, ser agraciado novamente reforça nosso compromisso com a segurança da população. Seguiremos empenhados em atender às necessidades da corporação e da nossa comunidade,” afirmou Vinicius Cozzolino. As homenagens também destacaram a parceria entre a administração pública e opara a construção de um destacamento no 6º distrito de Magé, no bairro Fragoso, uma obra essencial para atender às demandas locais, dada a distância do quartel mais próximo. O deputado Vinicius Cozzolino desempenhou um papel fundamental na articulação entre o município e o governo estadual para viabilizar o projeto. A Prefeitura de Magé é responsável pela execução da obra, enquanto o Estado se encarregará de equipar a unidade.“Receber essa medalha é uma honra e um reconhecimento ao trabalho que realizamos em parceria com o Corpo de Bombeiros, uma instituição que tem nossa total admiração e apoio. No ano passado, tive o privilégio de receber ae, agora, ser agraciado novamente reforça nosso compromisso com a segurança da população. Seguiremos empenhados em atender às necessidades da corporação e da nossa comunidade,” afirmou Vinicius Cozzolino.

Autoridades de Magé são homenageadas pelo Corpo de Bombeiros Yves Lohan/Divulgação



A cerimônia, marcada por momentos de celebração, incluiu apresentações musicais, entrega de medalhas e um almoço especial oferecido às autoridades. A cerimônia, marcada por momentos de celebração, incluiu apresentações musicais, entrega de medalhas e um almoço especial oferecido às autoridades.