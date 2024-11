2º Encontro Quilombola do Recôncavo da Guanabara comemora Direitos Humanos - Rodrigo Campanário/Divulgação

Publicado 26/11/2024 21:43

Duque de Caxias - Celebrar conquistas, promover a troca de conhecimentos e incentivar a união de forças para o enfrentamento de desafios são as propostas do 2º Encontro Quilombola do Recôncavo da Guanabara, promovido pelo Quilombo do Feital e Projeto Do Mangue ao Mar — iniciativa da ONG Guardiões do Mar, em convênio com a Transpetro. O evento, que comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos, reunirá mais uma vez lideranças locais, ativistas negros, ambientalistas, artistas e público inscrito, no dia 7 de dezembro, das 9 às 16h, na sede do Quilombo, em Magé.



Ao longo do dia, o Encontro contará com palestras, rodas de conversa, shows musicais, apresentação de dança e feira de artesanato. Entre as atrações artísticas estão a cantora e compositora Aime Braz, o cantor Cosme Couto e o Grupo Cultural Zé Mussum, que apresentará uma roda de jongo.



A atividade terá a presença de representantes dos três quilombos de Magé, que participarão da mesa de abertura, e ainda do estado, que integrarão a roda de conversa Conquistas e desafios dos quilombos, onde falarão sobre a importância dos quilombos do Brasil e suas tradições.



Já entre os palestrantes, está o presidente da ONG Guardiões do Mar e coordenador do Projeto Do Mangue ao Mar, Pedro Belga, que fará, durante a sua apresentação, a ‘inauguração do CNPJ – Instituto Quilombo do Feital’.

“A formalização marca um passo importante para a autonomia e o fortalecimento das comunidades quilombolas do Recôncavo da Guanabara. Com o CNPJ, será possível para o Quilombo do Feital ampliar as oportunidades de parceria e implementar projetos que conectam a valorização cultural à conservação ambiental. Este encontro celebra a força coletiva que constrói caminhos mais justos e sustentáveis para todos”, conta Pedro Belga.



“Esse encontro vem para fortalecer e valorizar o território quilombola, a nossa cultura, tradição e senso de pertencimento. Estamos muito felizes em podermos promover mais uma vez uma ação como esta”, afirma Valdirene Couto, presidente da Associação da Comunidade Remanescente do Quilombo do Feital.



Para participar do 2º Encontro Quilombola do Recôncavo da Guanabara, basta realizar a inscrição por meio do link: https://forms.gle/8G4UTYT3piNY9qzD9. A entrada é gratuita, mas os interessados em saborear um delicioso café da manhã e almoço, preparados pelo Quilombo do Feital, deverão contribuir com um valor simbólico de 15 reais.



Serviço:



2º Encontro Quilombola do Recôncavo da Guanabara

Data: 7 de dezembro de 2024

Horário: 9h às 16h

Local: Quilombo do Feital – Magé – RJ

Inscrições: https://forms.gle/8G4UTYT3piNY9qzD9