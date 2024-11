Busto de Maria Conga em Magé - Divulgação

Publicado 29/11/2024 18:07

Magé - Neste sábado (30), Magé terá um importante ato contra a intolerância em dois marcos históricos da cidade que são uma resposta ao ataque às vésperas do feriado de Zumbi dos Palmares e Dia da Consciência Negra, quando vandalizaram o busto que a Prefeitura instalou em homenagem à Maria Conga, no Píer de Piedade.

A ação começa com a recolocação da placa no busto que conta a história e significado da guerreira quilombola que é símbolo de resistência, liderança feminina, acolhimento e inspiração que gerou as comunidades do entorno.

“Quem acompanha as ações da Prefeitura de Magé sabe que há mais de dois anos atrás instalamos um busto em homenagem à importante líder quilombola Maria Conga. Essa mulher que foi extremamente necessária na luta do povo negro, da nossa cidade, do nosso país, na resistência e no acolhimento aos escravizados. Voltaremos amanhã porque também vamos permanecer na resistência, como anunciamos na nota de repúdio no dia 20 e por entender a necessidade de continuar contando a nossa história e as nossas origens”, destaca o secretário de Cultura, Turismo e Eventos, Bruno Lourenço.

Em seguida o ato, que conta com a participação da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial (COMPPPIR), vai em mais um ponto importante no Centro do primeiro distrito, o pelourinho de Magé, no obelisco na Avenida São José de Anchieta, em frente à Fundação de Cultura e Turismo. Esse é um marco instalado na época pelo Padre Montesano e também tem sua representatividade sobre a história dos escravizados que participaram ativamente da construção de Magé.

“Fiz questão de vir gravar um vídeo-convite para chamar nossa população para vir e abraçar conosco esse ato. Vamos revitalizar o busto, demonstrando nosso respeito com nossa história e compromisso em preservar as memórias de Magé”, convocou a vice-prefeita, Jamille Cozzolino.

O ato começa às 9h, neste sábado, no Píer de Piedade e é aberto ao público.