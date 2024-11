Cras volante de Magé já fez mais de mil atendimentos - Divulgação

Publicado 27/11/2024 22:49

Magé - Rapidez, eficiência e constância. Desde a implementação, o CRAS Volante de Magé percorreu mais de trinta bairros no município e realizou mais de mil atendimentos. O equipamento móvel é uma exclusividade na região e coloca a atuação da Assistência de Magé em destaque, levando os serviços do CRAS aos bairros mais distantes, muito além da cobertura das nove unidades físicas.

Só no mês de outubro, o CRAS Volante atendeu mais de 380 mageenses. O ônibus percorre, semanalmente, a cidade com todos os serviços de atendimento social do CRAS, com o intuito de atender a todos com mais facilidade. A população também tem a oportunidade de fazer seu CadÚnico e ter acesso aos benefícios vinculados ao cadastro de acordo com a análise do Governo Federal, além do encaminhamento aos diversos serviços socioassistenciais.

“Esse atendimento é diferenciado, mesmo sendo previsto na descrição de cobertura pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania são pouquíssimos municípios que oferecem. Isso é fruto de um olhar humanizado do nosso prefeito Renato Cozzolino, levando para as pessoas que vivem nos locais mais longes, mais dignidade para todos e o acesso com equidade na garantia de direitos do SUAS (Sistema Único da Assistência Social). Estamos muito felizes porque foi mais uma grande conquista do nosso governo e já com números expressivos”, comemora a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes.

Em outubro, um caso marcou a equipe do atendimento itinerante, mas por questões de garantia do sigilo da identidade dos cidadãos os nomes são mantidos em sigilo. Um casal de 78 e 82 anos buscou a atualização da documentação para se casar.

"Eles não tinham condição de atualizar toda documentação, e queriam casar. O casal já tinha realizado a cerimônia no religioso e desejavam casar legalmente, então foi concedida a isenção. E logo após, eles foram encaminhados ao Registra Magé para retirar a nova documentação, certidões e o RG. O casal também se casou no cartório com a isenção", explicou o Assistente Social, Cassiano Oliveira.

Para fechar o primeiro semestre de funcionamento, o CRAS Volante já tem um calendário preparado pela Secretaria de Assistência Social, visando atender as famílias dos bairros mais distantes no município e que têm dificuldade de acesso a uma das nove unidades em funcionamento nos distritos Magé.

04/12 - Lagoa

Praça Darci Klen - Rua Conde de Bella Vista, s/nº

05/12 - Jardim São Paulo (Buraco da Onça)

Rua F, 7048

11/12 - BNH de Santo Aleixo

Associação de Moradores do Vilar de Santo Aleixo

Rua 11, nº 170

12/12 - Parque Boneville

Av. Getúlio Vargas (atrás da Escola Municipal)

18/12 - Jororó

Av. Augusto Vieira, s/nº (após a Estação de Trem)

19/12 - Iririzinho

Estrada Velha do Carmo, próximo ao nº 283