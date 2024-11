Defesa Civil de Magé realiza simulado de prevenção de desastre - Divulgação

Publicado 29/11/2024 18:01

Magé - A última sexta-feira de novembro é marcada anualmente no estado do Rio de Janeiro com o Dia de Redução de Riscos e Desastres, e em Magé não foi diferente. A Defesa Civil municipal realizou hoje (29/11) um simulado de emergência do rompimento da barragem do açude do Pau a Pique, em Santo Aleixo.

O exercício com os agentes da Defesa Civil preparou a equipe e a população para uma situação extrema, onde a sirene do açude foi acionada para alertar os moradores e as equipes se dirigiram a locais estratégicos da região e pontos de apoio onde realizaram panfletagem sobre os serviços da Defesa Civil e orientaram sobre como agir em possíveis calamidades.



"Hoje estivemos aqui no 2º distrito onde realizamos um simulado de um possível rompimento da barragem do açude. É uma medida necessária para que consigamos alertar os moradores sobre o que fazer em caso de uma emergência como essas, para onde irem e por onde irem. Quero agradecer aos moradores e comerciantes que participaram desse simulado", disse o secretário de Proteção e Defesa Civil, José Amaral.

Durante a última semana a Defesa Civil realizou outros exercícios simulados. A primeira ação foi com os exercícios de evacuação com alunos das Escolas Municipais Ruth Taldo e Evanir da Silva Gago. Eles simularam como agir em situações de emergência para garantir sua segurança e dos colegas, aprenderam como funcionam os alertas da Defesa Civil e os alertas de sirenes. Já na última terça (26), as comunidades de Vila Carvalho e do Buraco da Onça, como é mais conhecido o bairro Jardim São Paulo, tiveram os Simulados de Evacuação com testes de sirenes. As mensagens orientaram os moradores da região, considerada área de risco, e foram encaminhadas ao ponto de apoio no Campão do Piabetá.

