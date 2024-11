Dezembro vermelho: confira programação de ações em Magé - Divulgação

Publicado 29/11/2024 18:15

Magé - O Dia Mundial de Combate à Aids é em 1º de dezembro e dá início à Campanha Dezembro Vermelho. A Secretaria de Saúde de Magé vai às ruas e também nas unidades de saúde para orientar, mobilizar e conscientizar sobre o vírus e apresentar as ferramentas que os mageenses têm para facilitar o acesso a testagem, diagnóstico e tratamento.

“Desde o ano passado temos a Vitória, ou só Vih, nossa assistente virtual do departamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis, que atende através do Whatsapp (21)97123-1480. Ela foi criada para aproximar os moradores de Magé dos serviços de saúde, especialmente do Serviço de Infectologia. Com a grande área territorial do nosso município, a Vih é essencial para reduzir distâncias, facilitar a marcação de consultas e exames, além de fornecer informações importantes sobre tratamentos e serviços”, destaca a secretária de Saúde, Dra. Larissa Storte.

A partir de segunda, dia 2 de dezembro, no horário das 9h às 15h, a ação vai levar orientações e informações sobre o vírus HIV, a AIDS e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), distribuir preservativos, divulgar orientar sobre a PrEP - a Profilaxia Pré-Exposição, que consiste num método preventivo de infecção pelo vírus causador da AIDS ao tomar pílulas diárias, mas tudo com acompanhamento da equipe do programa de saúde.

Confira o calendário das ações e participe:

02/12 (segunda-feira): UBS Maurimárcia

03/12 (terça-feira): USF Suruí

04/12 (quarta-feira): Calçadão de Magé

05/12 (quinta-feira): USF Figueira (Mauá)

06/12 (sexta-feira): Calçadão de Piabetá