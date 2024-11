Magé participa do Dia Especial da Agroecologia - Divulgação

Publicado 29/11/2024 18:13

Magé - Representantes da Agricultura de Magé participaram do evento que marcou o Dia Especial da Agroecologia e contou com a presença de diversas autoridades em Cachoeiras de Macacu. O evento teve como objetivo a troca de conhecimentos para a implantação do sistema agroecológico de plantio, que é mais sustentável que o sistema convencional, técnicas de plantio e combate a pragas e doenças, além do fortalecimento da agricultura familiar.

Magé foi representado pelo secretário municipal de Agricultura Sustentável, Luís Gustavo Ramos. Também participaram a subsecretário estadual de Agricultura, Ana Paula Caldas; o presidente da Emater-RJ, Marcelo Monteiro; o secretário de Cachoeiras de Macacu, Marcos Gois; e a representante da Embrapa, Alessandra Carvalho; além de agricultores e alunos de cursos técnicos.