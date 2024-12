Nota fiscal para agricultores foi tema de oficinas gratuitas em Magé - Divulgação

Magé - A Prefeitura quer incentivar a formalização da agricultura familiar e abrir as portas das oportunidades. Nesta semana, a Escola de Governo e a Secretaria de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais realizaram iniciativas importantes que promovem com ações concretas o setor agropecuário na cidade.

Os produtores rurais participaram do primeiro grupo de um novo projeto da Secretaria de Agricultura em parceria com o escritório local da Emater: as Oficinas de Extensão Rural. A iniciativa é voltada aos produtores rurais da Agricultura Familiar na cidade, e a primeira edição teve como tema a Nota Fiscal Fácil sobre o processo de emissão do documento e que também puderam tirar dúvidas. A oficina aconteceu no Cepam - Centro de Propagação de Mudas e Sementes Melhoradas, em Cachoeira Grande.

Melissa Porto de Moura, engenheira agrônoma da Secretaria de Agricultura, levou o tema da Nota Fiscal para os servidores que participaram da capacitação oferecida pela Escola de Governo, na Faetec. No encontro,ela apresentou dados competitivos do setor agrícola, as possibilidades que a Nota Fiscal traz para o município e ampliam a atividade econômica que já movimenta milhões dentro e fora da cidade.

“Nossa agricultura é forte mas ainda tem mais a avançar. Muitos produtores ainda não emitem a nota fiscal e isso reduz as oportunidades de negócios, ajuda a informalidade e priva a comunidade rural de profissionalizar seu negócio. A Prefeitura divulgou um edital para comercialização de alimentos da agricultura familiar e somente pode participar quem tem seu negócio formalizado, queremos ampliar e multiplicar essas oportunidades”, descreve o engenheiro agrônomo e secretário de Agricultura, Luiz Gustavo Leitão.