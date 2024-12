Magé realiza ato em resposta ao vandalismo contra busto de Maria Conga - Divulgação

Magé realiza ato em resposta ao vandalismo contra busto de Maria CongaDivulgação

Publicado 05/12/2024 18:53

Magé - Autoridades de Magé e lideranças do movimento negro se uniram para um importante ato contra a intolerância e o vandalismo em dois marcos históricos da cidade: o busto da líder quilombola Maria Conga e o obelisco do Pelourinho mageense.

Magé realiza ato em resposta ao vandalismo contra busto de Maria Conga Divulgação



A ação é uma resposta ao segundo ataque contra o busto da quilombola no Píer de Piedade, que ocorreu às vésperas do feriado de Zumbi dos Palmares e Dia da Consciência Negra, quando vandalizaram a instalação colocada pela Prefeitura em 2021. No primeiro ato, ao som da Associação de Capoeira Projeto Farol da Bahia, foi colocada a nova placa no busto que conta a história e significado da guerreira quilombola que é símbolo de resistência, liderança feminina, acolhimento e inspiração que gerou as comunidades do entorno. A estrutura do busto agora conta com uma intervenção do artista plástico que vive na cidade, Paulo Garrot, dando um destaque ainda maior à paisagem turística do Píer de Piedade.



E as organizações Movimento Negro Unificado, Instituto Internacional Carta Magna da Umbanda, entre outras lideranças religiosas de matrizes africanas se uniram nesse ato de enfrentamento. Ana Claudia Torres, representando o Ilê Axé Omi Mimo, destacou a representatividade diversa da histórica líder quilombola. A ação é uma resposta ao segundo ataque contra o busto da quilombola no Píer de Piedade, que ocorreu às vésperas do feriado de Zumbi dos Palmares e Dia da Consciência Negra, quando vandalizaram a instalação colocada pela Prefeitura em 2021. No primeiro ato, ao som da Associação de Capoeira Projeto Farol da Bahia, foi colocada a nova placa no busto que conta a história e significado da guerreira quilombola que é símbolo de resistência, liderança feminina, acolhimento e inspiração que gerou as comunidades do entorno. A estrutura do busto agora conta com uma intervenção do artista plástico que vive na cidade, Paulo Garrot, dando um destaque ainda maior à paisagem turística do Píer de Piedade.E as organizações Movimento Negro Unificado, Instituto Internacional Carta Magna da Umbanda, entre outras lideranças religiosas de matrizes africanas se uniram nesse ato de enfrentamento. Ana Claudia Torres, representando o Ilê Axé Omi Mimo, destacou a representatividade diversa da histórica líder quilombola.

“Reverenciar Maria Conga hoje no Píer de Piedade é um ponto de muita importância, de muita relevância, tanto que nós, como povos de matrizes africanas, estamos aqui representando a nossa cultura, o nosso povo, para reverenciar essa mulher que foi um ícone no nosso município e no nosso país”, reforça.



A segunda etapa do ato foi no Centro do primeiro distrito, no obelisco que marca o Memorial do Pelourinho de Magé na Avenida São José de Anchieta, em frente à Fundação de Cultura e Turismo. Esse é um marco instalado na época pelo Padre José Luiz Montesano e remonta o possível local onde estava situado o pelourinho e também tem sua representatividade sobre a história dos escravizados que participaram ativamente da construção de Magé. O historiador mageense Carlito Lopes contou sobre o simbolismo do local e aproveitou o momento para refletir.

Magé realiza ato em resposta ao vandalismo contra busto de Maria Conga Divulgação

“Esse é um momento muito importante para pensarmos e repensarmos o nosso município dentro do contexto da diáspora africana, até mesmo porque nosso município através do Porto da Piedade e do porto grande de Magé (Porto de Estrela) foram grandes pontos de chegada dos escravizados”, aponta o pesquisador.



Os momentos marcaram o encerramento das comemorações, mas ficam para todos os dias as reflexões que levantam o mês da Consciência Negra.

“E nesse ato extremamente simbólico, e também extremamente importante, traz uma reflexão necessária: estamos aqui celebrando a identidade do nosso povo. Maria Conga é uma referência, ela foi uma líder do movimento negro do Brasil contra a escravidão, uma mulher que acolheu aqueles que de alguma forma fugiam desse cenário, desse momento tão triste da nossa história, e é uma mageense. Estamos aqui celebrando Maria Conga, celebrando a nossa identidade e trabalhando, sobretudo, para conscientizar a população que esse espaço aqui, ele traz e reserva a nossa memória e a nossa identidade. É nosso dever cuidar dele, preservar e divulgar a importância dessa figura tão necessária para a nossa História”, afirma o secretário de Cultura, Turismo e Eventos, Bruno Lourenço.



A vice-prefeita, Jamille Cozzolino, aproveitou o evento para anunciar uma novidade.

“Pela segunda vez esse vandalismo aqui no Píer de Piedade, no monumento de Maria Conga, essa figura tão emblemática, tão importante para nossa cidade. A gente fica muito triste, mas nossas equipes trabalharam prontamente pela revitalização do monumento. E vamos inaugurar na próxima semana mais um busto da Maria Conga, na praça que fica no bairro Maria Conga”, finaliza.



O busto é uma obra da artista mageense Cristina Febrone e exalta a história dessa líder guerreira. Maria Conga chegou ao Brasil escravizada e retirada de seu país de origem, o Congo. Ela nasceu em 1792, filha de um rei africano, mas foi embarcada em um navio negreiro que a trouxe para a Bahia em 1804. Aos 18 anos, Maria Conga foi vendida a um senhor de engenho de Magé e, aos 24 anos, foi comercializada novamente. Teve sua alforria decretada aos 35 anos, quando fundou o quilombo Maria Conga, reconhecido pela Fundação Palmares na cidade, para proteger, ajudar e cuidar dos negros que fugiam das senzalas da região. Ambos os locais são abertos ao público para visitação.

No Píer de Piedade, onde está instalado o busto, os visitantes podem curtir uma vista diferenciada da Baía de Guanabara, como uma boa opção para passear em família. E quem passar pelo Memorial do Pelourinho, pode aproveitar para visitar a Fundação de Cultura e Turismo de Magé, que tem a Biblioteca Renato Peixoto, oficinas, e está aberta de segunda a sexta das 9h às 17h.