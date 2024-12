Magé faz homenagem para alunos destaques da rede municipal - Marcelo Dias/Divulgação

Publicado 23/12/2024 18:18

Magé - Um dia para valorizar os estudantes que mais se esforçaram e se destacaram nas unidades de ensino da rede municipal de Magé. Essa é a proposta do Prêmio Estudante Destaque, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação de Magé, que foi realizado nesta quarta-feira (18) e homenageou 94 estudantes de 71 escolas.

“Esse prêmio vai além do desempenho acadêmico, valorizando também o comportamento exemplar, o respeito e o bom relacionamento dos alunos com colegas e equipe escolar. É um incentivo ao desenvolvimento integral dos nossos estudantes”, disse aPara a escolha dos estudantes destaques foram considerados os seguintes critérios: assiduidade, frequência e participação nas aulas; desempenho, habilidade e rendimento na realização das tarefas e atividades escolares; participação nas atividades extracurriculares; respeito, ética e espírito de coletividade com os pares; e ⁠respeito, ética e espírito de coletividade com professores e demais colaboradores da unidade de ensino.