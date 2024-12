Concurso público de Magé - Divulgação

Concurso público de MagéDivulgação

Publicado 20/12/2024 21:19

Magé - A Prefeitura de Magé publicou o edital para a realização de concurso público com o objetivo de preencher 1.500 vagas no quadro de servidores da Secretaria de Educação, distribuídas entre cargos de níveis médio e superior. Dentre as vagas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência (PcD), de acordo com a Legislação municipal. O certame é organizado e executado pelo Instituto de Avaliação Nacional (IAN).



O prefeito de Magé, Renato Cozzolino, anunciou a abertura das inscrições para o concurso público voltado à área da educação, com vagas para os cargos de Professor I e II. A iniciativa é um marco no compromisso da gestão com a valorização da educação e o fortalecimento da rede de ensino municipal.



“As inscrições já estão abertas, oferecendo uma grande oportunidade para os profissionais que desejam contribuir para a construção de uma educação de qualidade em nossa cidade. Estamos comprometidos em transformar o futuro de Magé, valorizando nossos educadores e investindo no que temos de mais precioso: nossas crianças e jovens”, declarou o prefeito que ainda complementou que o concurso para outras vagas será preparado para outro momento.



O edital publicado passou pela avaliação da Comissão Especial de Elaboração e Acompanhamento, criada através da portaria nº 1419/24 especificamente para tratar do concurso, formada exclusivamente por servidores concursados.

“O edital é o guia do candidato. Antes de mais nada, o interessado tem que ler o documento completo e com muita atenção para estar ciente de todos os detalhes e conhecer todas as etapas. E uma dica é ir no nosso site e baixar para estudar as Leis Municipais que são para quem vai concorrer em todos os cargos: a Lei Orgânica, o Estatuto dos Servidores, o Plano Municipal de Educação e o Regimento Escolar da nossa rede de ensino. Já facilitamos e tudo está disponível no menu Leis / Leis Municipais no site da Prefeitura”, adiantou o secretário de Administração, Jocelino Cabral.



As inscrições para o concurso estão abertas do dia 20 de dezembro até 27 de janeiro de 2025. Os interessados devem se inscrever por meio do site oficial do IAN. Para confirmar a inscrição realizada no site é preciso efetuar o pagamento da taxa de inscrição que varia conforme o nível de escolaridade do cargo pretendido: R$100 para cargos de nível médio/técnico completo; e R$110 para cargos de nível superior completo.



As vagas estão distribuídas entre níveis de escolaridade. No nível médio ou para curso superior de Pedagogia com habilitação nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, são ofertadas 900 vagas para o cargo de Professor II, para atuar da Educação Infantil ao 5° ano do Ensino Fundamental.



Já para o nível superior, o edital oferta 600 vagas imediatas mais cadastro reserva para os cargos de Professor I:

Artes: 50 vagas

Ciências: 65 vagas

Educação Física: 20 vagas

Geografia: 65 vagas

História: 66 vagas

Inglês: 35 vagas

Matemática: 110 vagas

Português: 110 vagas

Especialista em Educação: 80 vagas



O concurso será realizado em duas fases principais. A primeira fase consiste na aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os candidatos. Na segunda fase, haverá prova de títulos para todos cargos. O cronograma do concurso estabelece que a prova escrita objetiva, comum a todos os cargos, está marcada para o dia 09 de fevereiro de 2025. Já a Prova de Títulos terá um edital próprio que será publicado no dia 21 de fevereiro de 2025. O resultado final do concurso será divulgado em 27 de fevereiro de 2025.



Concurso da Prefeitura de Magé



Vagas: 1.500 vagas de início imediato (incluindo 79 vagas reservadas para pessoas com deficiência).

Inscrições: de 20 de dezembro de 2024 até 17 de janeiro de 2025

Taxas de inscrição: R$100 (médio/superior com habilitação em Anos Iniciais) e R$110 (superior completo)

Prova objetiva (primeira fase): 9 de fevereiro de 2025

Publicação do edital de Prova de títulos (segunda fase): 21 de fevereiro de 2025

Resultado final: 27 de fevereiro de 2025

Edital do concurso da Prefeitura de Magé http://mage.rj.gov.br/wp-content/uploads/2024/12/Edital-do-Concurso-para-Professores-da-Prefeitura-de-Mage.pdf





LINKS

1. Edital do Concurso http://mage.rj.gov.br/wp-content/uploads/2024/12/Edital-do-Concurso-para-Professores-da-Prefeitura-de-Mage.pdf

2. Leis

a) Lei Orgânica https://leis.mage.rj.gov.br/APL/Legislativos/LeiOrgMage.nsf/indiceint?OpenForm&Start=1&Count=150000&ExpandView



b) Regimento das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino de Magé https://leis.mage.rj.gov.br/APL/Legislativos/decmage.nsf/c8ea52144c8b5c950325654c00612d63/f9b8cee6bade745188258bf7000fac40?OpenDocument&Highlight=0,3793



c) Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Magé https://leis.mage.rj.gov.br/APL/Legislativos/ContLei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/b357b523e64acf268825874c0055e814?OpenDocument&Highlight=0,1054



d) Estatuto e o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério Público Municipal de Magé https://leis.mage.rj.gov.br/APL/Legislativos/ContLei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/87c1e9bc3e9b78d4882587f3006d2b4d?OpenDocument&Highlight=0,1642