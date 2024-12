Magé prepara festa de Réveillon na Praia do Anil, em Mauá - Divulgação

Publicado 26/12/2024 19:40

Magé - 2025 está chegando. E para celebrar o Ano Novo, a Prefeitura de Magé está preparando a tradicional festa da virada na Praia do Anil, em Mauá. O comando da contagem regressiva será com MC Daniel e também vai rolar na programação um super show com Samba 90 Graus, um projeto de Chrigor (ExaltaSamba), Netinho de Paula (Negritude Jr) e Marcio Art (Art Popular) com sucessos dos anos 90 de seus grupos originais. A festa começa a partir das 19h.

70 mil pessoas celebraram a chegada de 2024 no Réveillon de Mauá, que além de receber um grande número de veranistas, é um dos destinos mais procurados para quem quer festejar o réveillon fora da capital, onde milhares de famílias vêm curtir a festa e assistir a queima de fogos na praia. Oliveer com o trap e o popnejo de Romulo Loves serão o ritmo do esquenta na noite com esses talentos que já são conhecidos do público na cidade. A expectativa da organização é superar este ano.70 mil pessoas celebraram a chegada de 2024 no, que além de receber um grande número de veranistas, é um dos destinos mais procurados para quem quer festejar o réveillon fora da capital, onde milhares de famílias vêm curtir a festa e assistir a queima de fogos na praia.

“Quem vier pra Mauá curtir a virada do ano, vai encontrar toda a organização que esse evento merece. Com sonorização ao longo da orla, queima de fogos para celebrar a virada do ano, além da vista da festa em outros pontos da Baía de Guanabara. São quatro postos médicos dentro do evento, e todos poderão curtir com segurança. Ainda teremos mais música com os artistas locais que vão brilhar no palco”, destacou o prefeito Renato Cozzolino.



Para garantir a segurança do evento, a entrada é monitorada com revista do público que pode contar com policiais militares e cabines de sentinela ao longo da orla, guardas municipais, agentes municipais de trânsito, brigadistas e mais segurança privada. A estrutura conta com atendimento do posto médico e rotas estratégicas para unidades emergenciais.



Serviço

Réveillon em Magé (31/12)

Orla da Praia de Mauá - Avenida Governador Roberto Silveira, Guia de Pacobaíba (5º distrito)

Shows com MC Daniel, Samba 90 Graus, Oliveer e Romulo Loves

A partir das 19h