Magé celebra a chegada de 2025 com festa na Praia de Mauá - Romulo Barbosa/Divulgação

Publicado 01/01/2025 21:14

Magé - O Réveillon de Magé já é tradição entrou para a história com uma noite de muita música, alegria e participação popular na Praia do Anil, consolidando a festa como um dos principais eventos do calendário da cidade que atrai milhares de famílias que buscam uma alternativa festiva mas com tranquilidade e segurança.



Rosemere Oliveira é de Petrópolis, mas não perde o Réveillon na Praia de Mauá.

"Eu vim ansiosa para curtir a festa e os artistas. A festa aqui é muito bem organizada, esse é o segundo ano que eu venho aqui e adoro. Quero desejar um feliz ano novo para esse povo de Mauá, que eu amo tanto!", contou a cabeleireira.



A programação reuniu milhares de pessoas que prestigiaram grandes shows de artistas consagrados. O cantor MC Daniel levou o público ao delírio com seus hits de funk. Logo depois, o grupo Samba 90 Graus, composto por Chrigor, Netinho de Paula e Márcio do Art Popular, embalou a multidão com clássicos que marcaram uma geração.



O ponto alto foi a contagem regressiva, seguida de uma queima de fogos de 15 minutos, que iluminou o céu de Magé e emocionou os presentes. Famílias mageenses e várias cidades vieram curtir a virada do ano na Praia de Mauá pela certeza do clima organizado e de tranquilidade.



A Ladjane veio de Duque de Caxias com o marido e as filhas, trouxe a ceia, tapete e tenda e amou a experiência.

"Ai, aqui é uma delícia, né! Uma calmaria só, um lugar maravilhoso. Já tinham me passado a indicação antes, mas como a gente tem duas filhas adolescentes, a gente tinha medo de muita muvuca, multidão, mas aqui é muito gostoso, o clima é maravilhoso mesmo".



Para a Camille Vitória a opinião é a mesma:

"É mais tranquilo passar o ano novo aqui, os avós do meu filho são daqui e lugar mais tranquilo não tem!", contou a jovem que veio de Jacarepaguá.



Além de reunir milhares de pessoas para curtir o show da virada na orla do quinto distrito, segundo a organização, a festa gerou um impacto positivo para a economia local com o aquecimento do comércio e do setor de serviços. Para garantir a limpeza da praia e arredores, equipes de coleta de lixo realizaram um mutirão logo após o evento.



A praça de alimentação e os ambulantes foram todos cadastrados pela Prefeitura para a comercialização na festa. Para a Ester Faria, valeu muito a pena.

"A festa daqui é muito importante pra gente, além da festa bonita que a Prefeitura está fazendo, nós estamos aqui trabalhando e garantindo nosso pão de cada dia", contou a moradora de Fragoso que se inscreveu no Edital para comercializar alimentos no Réveillon em Mauá.

Reconhecimento e planos para o futuro



Reconhecimento e planos para o futuro

Magé começou o ano com o pé direito, renovando as esperanças e deixando lembranças inesquecíveis para todos os que participaram da festa. O prefeito Renato Cozzolino agradeceu a presença da população e reforçou o compromisso de manter Magé como um polo de grandes eventos.

“Esse Réveillon simboliza um novo momento para nossa cidade. Conseguimos retirar Magé do CAUC, um obstáculo que há anos impedia avanços importantes, e estamos prontos para um 2025 de novos investimentos. Após quatro anos arrumando a casa, agora temos condições de olhar para o futuro com estratégia e otimismo. E 2025 será ainda mais especial, pois vamos celebrar os 460 anos de Magé e com certeza ficará marcada na história do nosso município”, afirmou o prefeito.



Outro momento especial marcou a virada do ano em Magé: o nascimento do primeiro bebê de 2025 na Maternidade de Piabetá. O Pietro veio ao mundo às 3:49h da manhã do dia 1º de janeiro, pesando 4.020Kg e com 52cm, trazendo mais alegria para a família Silva, que é de Piabetá. O bebê é o caçulinha da mamãe Ihuliana e do papai Pierre que também têm outra filha, que começou 2025 promovida a irmã mais velha. O parto foi realizado pela equipe médica do Dr Reginaldo Cury, Dra Hielen Machado e o anestesista Dr. Jairo Filho.



A Prefeitura Municipal de Magé disponibilizou as fotos da festa no álbum especial do Réveillon em Mauá em sua página oficial no Facebook (https://www.facebook.com/share/1Cru1YFii1/?)