Falcão, craque do futsal Lars Baron/Getty Images/FIFA

Publicado 07/01/2025 17:29

Magé - Atual campeão estadual, o Magé Futsal já marcou a data da apresentação do elenco para a temporada 2025: 17 de janeiro às 19h. E a festa no Ginásio Nelson Ferreira Lima, em Pau Grande, contará com a presença ilustre do maior jogador de futsal de todos os tempos, o craque Falcão. Bicampeão mundial com a Seleção e quatro vezes eleito o melhor do mundo, ele participará de um jogo festivo que terá a presença também de Vander Carioca.

“Galera de Magé e região, passando para dizer que no dia 17 de janeiro estarei no jogo de apresentação do Magé Futsal para 2025. Quero agradecer ao prefeito Renato Cozzolino e ao Vander Carioca pelo convite e dizer que a troca de ingressos começa no dia 10 de janeiro”, convidou o craque através de um vídeo publicado nas redes sociais.

Quem deseja acompanhar a festa de apresentação do Magé Futsal com a presença do Falcão vai poder garantir o ingresso em troca de 2kg de alimentos não perecíveis. A troca terá início no dia 10 de janeiro na Secretaria de Esporte, que fica localizada no Poliesportivo Nelson Ferreira Lima na Rua Santana, 1024 - Pau Grande, Magé. O atendimento será de segunda a sexta das 9h às 22h.

“Estamos investindo cada vez mais no esporte de Magé, parceria como essa são fundamentais para alcançar resultados. Temos o Vander Carioca no nosso projeto de futsal, as escolinhas de futebol do Zico, e em breve vamos ter uma Vila Olímpica com diversos equipamentos esportivos onde mais parcerias poderão nos ajudar a alavancar os atletas mageenses. Ter o Falcão aqui na nossa cidade prestigiando nosso elenco campeão é o reflexo dos resultados esportivos que estamos tendo”, disse o prefeito Renato Cozzolino.

Serviço

10/1 - Início da retirada de Ingressos

Entrada: 2Kg de alimento

Local: Ginásio Poliesportivo Nelson Ferreira Lima

Rua Santana, 1024 - Pau Grande

Horário de atendimento: segunda a sexta das 9h às 22h

17/1 - Falcão, o Rei do Futsal, em Magé, e apresentação do elenco do Magé Futsal 2025

Entrada: somente para quem fez a retirada antecipada de ingressos

Local: Ginásio Poliesportivo Nelson Ferreira Lima - Pau Grande

Horário: 19h