Projeto 'Férias na Escola' chega a 4ª edição em MagéGilson Costa/Divulgação

Publicado 11/01/2025 12:47

Magé - Já imaginou alunos realizando atividades educativas e pedagógicas na escola durante as férias? É isso que oferece o projeto “Férias na Escola” em Magé, que chega à sua 4ª edição, para os alunos matriculados na rede municipal durante o período de férias escolares. O projeto será realizado em 32 polos de ensino de 20 a 31 de janeiro de 2025.

“Embora as férias sejam um momento de pausa e merecido descanso, também pode ser a oportunidade de desenvolver habilidades através de atividades lúdicas e diversificadas. Muitos responsáveis continuam trabalhando em tempo integral e não tem com quem deixar as crianças, e não há melhor lugar do que a escola. Garantimos a segurança e a alimentação das crianças participantes nesse período”, salientou a secretária de Educação, Sandra Ramaldo.

Para realizar a inscrição os responsáveis devem ir até um dos polos do projeto e apresentar uma declaração de matrícula caso o aluno seja de outra unidade escolar municipal. Os alunos que participarem do “Férias na Escola” serão atendidos durante a segunda quinzena de janeiro com oficinas, gincanas, jogos pedagógicos, dança, teatro, filme, música, artes e confecção de brinquedos, além de orientações para a saúde e alimentação. A merenda escolar também será servida durante o período que os estudantes estiverem na unidade escolar.

UNIDADES POLO DO “FÉRIAS NA ESCOLA”

1º Distrito:

C.M. Adalberto Gomes Pinto Ferraz

C.M. Prof.ª. Rosângela Belo dos Santos Maia

E.M. Des. Oswaldo Portella

E.M. Francisco Rondinelli

E.M. Luiza Vieira

E.M. Magid Repani

2º Distrito:

C.M. São Sebastião

E.M. Prof.ª. Ruth Taldo França

4º Distrito:

C.M. Prof.ª Ana Lucia Martins

E.M. São Nicolau

E.M. Vereador Waldair José do Amaral

E.M. Covanca

5º Distrito:

C.M. João Esperidião dos Santos

C.M. Prof.ª Edith Pieri

E.M. Prof.ª Hilda da Silva Coelho

E.M. Padre Gilmar

E.M. Maria do Carmo de Carvalho dos Santos

E.M. João Esperidião dos Santos

E.M. Horácio Silva Mello Filho

6º Distrito:

C.M. Prof.ª Wanda Mustrange Franco

C.M. Prof.ª Patrícia da Silva

E.M. Prof.ª Luciana de Almeida Branco

E.M. Geralda Izaura Ferreira Telles

E.M. Professor Daniel Soares Silva

E.M. Denise Malinosky

E.M. Tiradentes

E.M. Doutor Domingos Bellizzi

E.M. Prof.ª Renata Franco Pereira

E.M. Eny da Silva

E.M. Doutor Antônio da Rocha Paranhos

E.M. Mané Garrincha