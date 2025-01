Prefeitura de Magé oferece 180 vagas para cursos profissionalizantes - Divulgação

Prefeitura de Magé oferece 180 vagas para cursos profissionalizantesDivulgação

Publicado 15/01/2025 17:29

Magé - Todo início de um novo ano é marcado por novas metas pessoais. E que tal iniciar um curso profissionalizante? A Prefeitura de Magé, através da Secretaria de Trabalho e Renda, abriu 180 vagas para formar as primeiras turmas de 2025 em diversas áreas.

No 1º distrito, serão oferecidos cursos de Informática (Módulo Básico), Assistente de Recursos Humanos, Assistente de Departamento Pessoal e Porteiro, com 40 vagas para cada. As inscrições serão realizadas na Secretaria de Trabalho e Renda (Rua Sebastião Reis, nº 21 – Flexeiras) dos dias 20 a 24 de janeiro das 9h às 17h. No 6º distrito serão 20 vagas para o curso de Informática, e as inscrições serão no dia 20 de janeiro no Gabinete do Povo.

Confira abaixo as informações detalhadas de cada curso. Em caso de dúvidas e para mais informações, o interessado pode entrar em contato com a Secretaria de Trabalho e Renda através do Whatsapp (21) 2317-0230.

INFORMÁTICA (MÓDULO BÁSICO) – PIABETÁ

- Local das Inscrições: Gabinete do povo (Avenida Caioaba, s/n – Piabetá, ao lado do DPO)

- Inscrições: 20 de janeiro de 2025, das 09h às 17h.

- Público Alvo: A partir de 12 anos.

- Duração do Curso: 03 meses, com aulas duas vezes por semana, às segundas e quartas.

- Local das Aulas: FAETEC Piabetá (Rua Guarani, nº 882, Centro – Piabetá).

- Início das Aulas: 03 de fevereiro de 2025.

- Vagas Disponíveis: 20

- Documentos Necessários: RG, CPF e comprovante de residência.

- Horários Disponíveis: 10h às 12h.

- Observação: Menores somente acompanhados pelo responsável legal.

INFORMÁTICA (MÓDULO BÁSICO) – MAGÉ

- Local das Inscrições: Secretaria de Trabalho e Renda (Rua Sebastião Reis, n° 21, Flexeiras – Magé).

- Inscrições: 20 a 24 de janeiro de 2025, das 09h às 17h.

- Público Alvo: A partir de 12 anos.

- Duração do Curso: 03 meses, com aulas duas vezes por semana, às terças e quintas.

- Local das Aulas: FAETEC Magé (Av. Coronel João Valério, s/n – Flexeiras, Magé).

- Início das Aulas: 04 de fevereiro de 2025.

- Vagas Disponíveis: 40

- Documentos Necessários: RG, CPF e comprovante de residência.

- Horários Disponíveis: 08h às 10h ou 13h às 15h.

- Observação: Menores somente acompanhados pelo responsável legal.

ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

- Local das Inscrições: Secretaria de Trabalho e Renda (Rua Sebastião Reis, n° 21, Flexeiras – Magé).

- Inscrições: 20 a 24 de janeiro de 2025, das 09h às 17h.

- Público Alvo: A partir de 16 anos.

- Duração do Curso: 03 meses, com aulas duas vezes por semana, às segundas e quartas.

- Local das Aulas: FAETEC Magé (Av. Coronel João Valério, s/n – Flexeiras, Magé).

- Início das Aulas: 03 de fevereiro de 2025.

- Vagas Disponíveis: 40

- Requisitos: Estar cursando o Ensino Médio.

- Documentos Necessários: RG, CPF e comprovante de residência.

- Horários Disponíveis: 09h às 12h ou 13h às 16h.

- Observação: Menores somente acompanhados pelo responsável legal.

ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO PESSOAL

- Local das Inscrições: Secretaria de Trabalho e Renda (Rua Sebastião Reis, n° 21, Flexeiras – Magé).

- Inscrições: 20 a 24 de janeiro de 2025, das 09h às 17h.

- Público Alvo: A partir de 16 anos.

- Duração do Curso: 03 meses, com aulas duas vezes por semana, às terças e quintas.

- Local das Aulas: FAETEC Magé (Av. Coronel João Valério, s/n – Flexeiras, Magé).

- Início das Aulas: 04 de fevereiro de 2025.

- Vagas Disponíveis: 40

- Requisitos: Estar cursando o Ensino Médio.

- Documentos Necessários: RG, CPF e comprovante de residência.

- Horários Disponíveis: 09h às 12h ou 13h às 16h.

- Observação: Menores somente acompanhados pelo responsável legal.

PORTEIRO

- Local das Inscrições: Secretaria de Trabalho e Renda (Rua Sebastião Reis, n° 21, Flexeiras – Magé).

- Inscrições: 20 a 24 de janeiro de 2025, das 09h às 17h.

- Público Alvo: A partir de 16 anos.

- Duração do Curso: 03 meses, com aulas uma vez por semana, às sextas.

- Local das Aulas: FAETEC Magé (Av. Coronel João Valério, s/n – Flexeiras, Magé).

- Início das Aulas: 07 de fevereiro de 2025.

- Vagas Disponíveis: 40

- Requisitos: Estar cursando o Ensino Médio.

- Documentos Necessários: RG, CPF e comprovante de residência.

- Horários Disponíveis: 09h às 12h ou 13h às 16h.

- Observação: Menores somente acompanhados pelo responsável legal.