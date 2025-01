Magé e IFF iniciam parceria com curso para mulheres - Reprodução

Publicado 13/01/2025 17:58

Magé - No ano passado, Magé e o Instituto Federal Fluminense anunciaram que a cidade ganhará um campus universitário. Mas a parceria já começou a dar frutos e vai oferecer o curso de formação em assistente administrativa do Programa Mulheres Mil. O número de vagas é limitado e as inscrições estão abertas até 25 de janeiro através do site do IFF (link).

O público-alvo do curso são mulheres quilombolas e/ou beneficiárias do Bolsa Família com Ensino Fundamental completo. As aulas terão início no dia 15 de março e serão realizadas aos sábados de 9h às 17h, na E.M. Com. Délio Pereira Sampaio (Barbuda), com duração de 5 a 6 meses.