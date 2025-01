Atletas de Magé conquistam medalhas em campeonato de jiu-jitsu - Divulgação

Publicado 22/01/2025 18:07

Magé - Lamonica participaram do Campeonato Rio Summer International Open IBJJF Jiu-Jitsu No-Gi Championship 2025, na última sexta-feira (10), na Arena Coronel Wenceslau Malta. Na categoria (faixa preta, adulto, feminino, leve) a atleta Amanda levou a medalha de ouro.

“Com a vitória, estou me sentindo mega feliz.Certamente que, ser atleta não é fácil, arrisco dizer que é uma das profissões mais difíceis que existe. Sempre nos preparamos muito para os campeonatos, nos damos 100% em tudo o que fazemos, abrimos mãos de muita coisa para viver o que realmente amamos, a nossa paixão”, afirmou a atleta.

A jovem está no terceiro ano recebendo o Bolsa Atleta, e declarou a importância do projeto na sua carreira.

“O apoio que eles dão para os atletas é fundamental para que possamos chegar mais longe. De fato, quando temos uma ajuda e pessoas que acreditam no seu potencial acaba ficando mais fácil. Ano passado, eu lutei por mais de 15 campeonatos, e um deles me consagrou vice-campeã sul-americana nogi.Sempre são muitos gastos, e com o bolsa atleta sempre vou conseguindo lutar os melhores campeonatos”, contou.

A atleta Leticia Lamonica conquistou duas medalhas, sendo ouro na categoria meio pesado, prata no absoluto nogi (jiu-jítsu sem pano) e bronze na categoria meio pesado Gi (jiu-jítsu com kimono).

“Estou muito feliz com essas primeiras medalhas do ano, com o coração cheio de gratidão.Trabalhei muito e continuo trabalhando todos os dias, buscando minha evolução profissional e trabalhando pela minha melhor versão que ainda está por vir”, disse.

“E já estou com passagem comprada para disputar o Sul-brasileiro em Florianópolis.E sem esse apoio do bolsa atleta seria inviável poder estar participando desses campeonatos”, finalizou.