Prefeitura de Magé divulga medidas de prevenção contra dengue - Divulgação

Publicado 24/01/2025 22:11

Magé - A preocupação com a dengue é crescente no Estado do Rio de Janeiro e também atinge Magé. Dados alarmantes revelam a necessidade de intensificar a luta contra o mosquito Aedes aegypti. Em 2024, Magé registrou 3.959 casos suspeitos e 2.337 casos confirmados, com 217 internações e dois óbitos. Em 2025, o cenário ainda é preocupante, com 15 casos suspeitos, dos quais três já foram confirmados.



Em todo o estado do Rio de Janeiro, a situação é crítica e o cenário se repete pelo país. Dados recentes mostram um aumento expressivo nos casos de dengue e nesta semana o Ministério da Saúde divulgou o registro de oito mortes por dengue e duas por chikungunya no Painel de Monitoramento das Arboviroses. A preocupação se intensifica com o reaparecimento da dengue tipo 3, que pode causar complicações ainda mais graves.



Nesta quinta (23), a Sala de Situação, que é o grupo executivo de Arboviroses, formado por técnicos de diferentes Secretarias Municipais (Saúde, Educação, Meio Ambiente, Comunicação, Cultura Turismo e Eventos), se reuniu para discutir estratégias e atuar na mobilização para o combate ao mosquito, que é o principal fator para evitar a circulação da doença na cidade.



Técnicos alertam que “receber a visita das equipes de Agentes de Endemias e fazer o checklist com a limpeza do quintal toda semana, são essenciais, especialmente no período do verão que alterna dias de calor intenso e fortes pancadas de chuva, com variação de temperatura”, alerta Marcos Vanini, coordenador de Mobilização Social e Educação em Saúde.



“Hoje o município conta com 176 Agentes de Endemias em atividade na visitação de residências e empresas. O que tem mantido o LIRAa - Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti e também do Aedes albopictus em 0,3 e 0,9. Mas mesmo com esse trabalho é de extrema importância que a população não aposte a sua proteção em ações como a aplicação do inseticida através da aspersão na UBV e sim, evitando que o mosquito nasça”, explica Eusébio Lage, da Coordenação de Controle de Vetores.



A Prefeitura de Magé reforça o apelo para que a população se mobilize no combate ao mosquito. A principal medida de prevenção é a eliminação dos criadouros, que podem ser encontrados em qualquer recipiente que acumule água parada. Dedique 10 minutos por semana para verificar seu quintal, vasos de plantas, calhas, pneus e outros possíveis focos de reprodução do mosquito.



Ações de combate e conscientização pela cidade



A Secretaria de Saúde de Magé está capitaneando as ações para intensificar as ações de combate à dengue. A Coordenação da Rede de Atenção Básica mobilizou as unidades de saúde para realizarem a busca ativa de crianças e adolescentes que precisam tomar a segunda dose da vacina contra a dengue.



Além disso, estão sendo estudadas ações integradas entre as Secretarias de Educação e Saúde para levar a vacinação às escolas com a volta às aulas e também as palestras de mobilização. A rede também implantou o modelo do Ministério da Saúde, de um cartão que o paciente com dengue recebe e deve sempre acompanhá-lo em cada atendimento nas unidades para garantir a identificação das etapas e evolução da doença até a cura.



E para amplificar a conscientização, a Subsecretaria de Cultura vai mobilizar as ações dos fazedores da área para compartilhar as mensagens sobre a importância do checklist e sintomas da dengue.



Colaboração da população



A colaboração da população é fundamental para o sucesso das ações de combate à dengue. Até mesmo um caso de febre oropouche, doença também transmitida por um mosquito, mais conhecido como maruim, foi registrado em Magé em 2024. Isso reforça a necessidade de que todos façam a sua parte para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti que transmite dengue, Zika, Chikungunya e febre amarela urbana.



Elimine os focos de água parada em sua casa e no seu trabalho.



Use repelente e roupas que protejam o corpo.



Procure um médico imediatamente em caso de sintomas da dengue.