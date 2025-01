Magé prepara o 1º Festival Gastronômico de petiscos - Divulgação

Magé prepara o 1º Festival Gastronômico de petiscosDivulgação

Publicado 24/01/2025 21:53

Magé - A Prefeitura de Magé está prestes a lançar o 2º Festival Gastronômico da cidade, o "Petiscos de Magé". Com o objetivo de dar um gostinho especial ao Dia do Trabalhador e aquecer a economia local, o evento promete revelar os talentos da culinária mageense e colocar a cidade na rota gastronômica do estado.



A iniciativa, idealizada pela Secretaria de Trabalho e Renda, em parceria com a Secretaria de Fazenda, visa estimular a formalização e o empreendedorismo local. O secretário de Trabalho e Renda, Fernando Cozzolino, destacou a importância do evento para a geração de empregos e a valorização dos profissionais da área.

"O 'Petiscos de Magé' não é apenas uma festa para o paladar, é uma oportunidade para os nossos comerciantes e empreendedores mostrarem seu talento e garantirem seus direitos como trabalhadores. Queremos que o festival seja um incentivo para a profissionalização e a formalização do setor gastronômico, gerando mais emprego e renda para a nossa cidade. Prepare o paladar e venha se deliciar com os Petiscos de Magé", convida.



O secretário de Fazenda, Jorge Mussauer, ressaltou o impacto positivo do festival para a economia local.

"Com o 'Petiscos de Magé', esperamos estimular o comércio local, atrair turistas e movimentar a economia da cidade. O evento será uma vitrine para os nossos estabelecimentos e uma oportunidade para que os mageenses e visitantes conheçam a riqueza da nossa gastronomia".



O festival contará com uma etapa de seleção popular, onde o público poderá votar em seus petiscos favoritos. A grande final acontecerá no dia 1º de maio, durante as comemorações do Dia do Trabalhador, e contará com um júri especializado que irá eleger os melhores petiscos da cidade. Os vencedores receberão prêmios em dinheiro e o reconhecimento do público.



O edital do festival está em fase de elaboração e em breve será divulgado nos canais oficiais da Prefeitura. A expectativa é que o "Petiscos de Magé" se torne um evento anual, consolidando Magé como um destino gastronômico e cultural.