Prefeitura de Magé e Projeto Limpa Rio iniciam limpeza do Rio Roncador - Divulgação

Prefeitura de Magé e Projeto Limpa Rio iniciam limpeza do Rio RoncadorDivulgação

Publicado 24/01/2025 22:15

Magé - A Prefeitura de Magé, em parceria com o Projeto Limpa Rio do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), deu início nesta semana à limpeza do Rio Roncador, uma das principais ações de preservação ambiental e combate a enchentes no município. A iniciativa busca desassorear o curso d'água, retirar resíduos sólidos e revitalizar o entorno do rio, beneficiando diretamente as comunidades que dependem dele.



Com o uso de equipamentos específicos e mão de obra qualificada, as equipes envolvidas trabalham na retirada de sedimentos acumulados, como lama, entulho e lixo, que comprometem a fluidez do rio e aumentam os riscos de transbordamentos em períodos de chuva intensa.

Prefeitura de Magé e Projeto Limpa Rio iniciam limpeza do Rio Roncador Divulgação



De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Carlos Henrique Lemos, a ação faz parte de um plano estratégico de manutenção dos rios do município. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Carlos Henrique Lemos, a ação faz parte de um plano estratégico de manutenção dos rios do município.

"A limpeza do Rio Roncador é essencial para melhorar a qualidade de vida das comunidades do entorno. Estamos investindo em ações sustentáveis e permanentes para evitar problemas como alagamentos e degradação ambiental. Essas ações irão promover serviços de manutenção e limpeza de leitos e margens dos nossos rios e canais, com desassoreamento e requalificação das margens, prevenindo a proliferação de vetores e riscos de inundações, beneficiando diretamente a população do município”, declarou o secretário.



Os moradores da região têm recebido a iniciativa com entusiasmo. Para Dona Celidir Ferreira, de 62 anos, que reside há mais de 15 anos às margens do Rio Roncador, o trabalho já faz diferença.



"Sempre que chovia, ficávamos com medo de enchente. Agora, com o rio sendo cuidado, temos esperança de um futuro mais tranquilo. Também estamos aprendendo a cuidar mais do nosso espaço e evitar jogar lixo no rio", disse a moradora.



Rita Luzia, de 67 anos, moradora da Rua Araras, na Flexeira, também vê a parceria com esperança de dias melhores para região.

Prefeitura de Magé e Projeto Limpa Rio iniciam limpeza do Rio Roncador Divulgação

“A limpeza do Rio Roncador é algo que esperávamos há muito tempo. Toda vez que chovia forte, a gente ficava preocupado com o risco de enchentes e os transtornos que isso trazia. Ver esse trabalho sendo feito nos dá esperança de dias melhores" — afirmou.



O Programa



O Programa Limpa Rio é uma ação que visa realizar a manutenção e limpeza dos leitos e margens de corpos hídricos no estado do Rio de Janeiro. Seu objetivo é retirar sedimentos desses corpos e realizar a destinação ambiental correta.



Ao retirar esses sedimentos, que retêm a água em alguns pontos, o corpo hídrico tende a fluir mais facilmente. Além disso, os riscos de alagamento reduzem significativamente.



A iniciativa é uma indicação do deputado estadual Vinícius Cozzolino. “Essa tem sido uma luta constante desde o início do meu mandato, pois conheço a importância do desassoreamento dos rios e canais, principalmente na prevenção de enchentes durante o verão e na melhoria da qualidade de vida das pessoas. O Limpa Rio dispõe do maquinário necessário, tornando esse serviço crucial. Continuarei a trazer mais recursos e iniciativas do governo estadual para Magé”, declarou o deputado.



A previsão é de que a limpeza do Rio Roncador seja concluída nas próximas semanas, com resultados significativos na melhoria da vazão do rio e na qualidade de vida dos moradores. A Prefeitura de Magé reforça o compromisso com a sustentabilidade e convida a população a colaborar na manutenção dos rios, evitando o descarte irregular de lixo e entulho.



A limpeza do Rio Roncador é mais uma demonstração do empenho da gestão municipal em aliar desenvolvimento e respeito ao meio ambiente, criando um impacto positivo na vida das comunidades mageenses.