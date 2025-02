Magé: novas redes de água beneficiam 17 mil moradores de Suruí - Divulgação

Publicado 03/02/2025 19:36

Magé - Cerca de 3,2 quilômetros de novas redes de água estão sendo implantados em Suruí, Magé, para regularizar a distribuição de água na região. Ao todo, 17 mil pessoas serão beneficiadas com a intervenção da Águas do Rio, que prevê ainda a construção de uma nova Unidade de Tratamento de Água (UT) e a recuperação de seis quilômetros de adutora.



Para Felipe Vazquez, gerente de operações da Águas do Rio, a iniciativa contribuirá para a eficiência do sistema de abastecimento e reduzirá perdas, além de melhorar o sistema de captação de água do Rio Cachoeirinha, essencial para garantir a regularidade no fornecimento.

“Promover o acesso à água tratada com qualidade e regularidade é um marco de desenvolvimento para a cidade. A extensão de novas redes em Magé é a garantia de vidas dignas e de um futuro mais sustentável”, acrescenta.

Quem acompanha as obras de perto é José Nair, líder comunitário de Suruí. Ele conta que os próprios moradores realizavam a manutenção das redes que abasteciam o bairro.

“Fomos nós mesmos que construímos nossas redes de água e realizamos os reparos durante anos. Muitas vezes, não sabemos a procedência desta água. Com a chegada das equipes da Águas do Rio em Magé, vamos conseguir ter acesso à água de qualidade que, por muito tempo, foi precária na minha residência. Essa obra tem sido a melhor coisa que aconteceu”, comemora.



A empresa também tem se comprometido com ações de responsabilidade social, promovendo o estreitamento de laços com a comunidade local, ouvindo as demandas da população e promovendo o diálogo para garantir o atendimento às reais necessidades da comunidade.

“Assim, reforçamos nosso compromisso com a transformação social e o desenvolvimento das cidades onde atuamos”, finaliza Vazquez.



Água tratada para milhares de pessoas pela primeira vez



Em Magé, desde o início das operações, em novembro de 2021, a Águas do Rio já realizou a substituição de cerca de 28 quilômetros de rede, levando água tratada para mais de 11 mil pessoas pela primeira vez. Além disso, a entrega da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Magé, que atende diretamente 65 mil moradores do Primeiro Distrito, é mais um passo importante no fortalecimento do sistema hídrico local. A ETA tem capacidade para tratar até 330 litros de água por segundo, assegurando maior eficiência no abastecimento para a região.