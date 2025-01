Prefeitura de Magé - Divulgação

Prefeitura de Magé

Publicado 29/01/2025 22:50

Magé - Saiu o novo cronograma para o Concurso Público 01/2024, que oferece 1.500 vagas para professores da rede municipal de Educação de Magé. Além das mudanças nas datas com a prorrogação do período de inscrições, o edital foi retificado para incluir a reserva de 20% das vagas para candidatos autodeclarados negros, pardos ou indígenas.

A decisão de incluir cotas raciais, mesmo sem Legislação Municipal específica, foi tomada com base na Lei Federal nº 12.990/2014 e na busca por equidade e inclusão social. O prefeito Renato Cozzolino destacou o compromisso da gestão em garantir que os concursos sejam instrumentos de justiça social e igualdade de oportunidades.

Novo Cronograma

As inscrições on-line vão até o dia 17 de fevereiro, e a taxa de inscrição pode ser paga até o dia 18. As provas objetivas serão aplicadas em 16 de março de 2025 para cargos de nível superior completo (exceto Professor I - Especialista em Educação), e em 23 de março de 2025 para Professor I - Especialista em Educação e Professor II. O resultado final do concurso segue previsto para 5 de maio de 2025.

As alterações afetam parcialmente o cronograma do certame, e o resultado final permanece inalterado.

Como será a inscrição para os candidatos que desejam concorrer a reserva de vagas para pretos e pardos?

Aqueles que já efetuaram a inscrição e desejam alterar para concorrer dentro da reserva de cota, deve editar seu cadastro dentro do portal IAN, responsável pelo concurso.

No termo aditivo do Edital, consta o passo a passo para fazer a sinalização dentro da aba vagas especiais.

Todas documentações e comunicados do concurso de Magé estão disponíveis no portal IAN e no site mage.rj.gov.br/concurso