Cachoeiras em Magé podem se tornar patrimônio do estadoDivulgação

Publicado 12/02/2025 18:58

Magé - Magé, uma cidade rica em belezas naturais, pode ganhar mais um importante reconhecimento para o seu ecoturismo. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em primeira discussão nesta quarta-feira (12), o Projeto de Lei 3896/24, de autoria do deputado Vinicius Cozzolino, que declara a “Rota das Cachoeiras” como patrimônio imaterial cultural do estado. A rota inclui 12 pontos entre cachoeiras e poços que são destinos de grande interesse para turistas e moradores, proporcionando lazer e contato direto com a natureza.

Além de fortalecer o turismo ecológico, a declaração como patrimônio permitirá a celebração de parcerias e convênios para melhorar a infraestrutura e a promoção turística, beneficiando o meio ambiente e a comunidade local.

“Magé é repleta de cachoeiras e poços lindíssimos. Isso precisa ser divulgado, precisa ganhar visibilidade para que mais pessoas conheçam e desfrutem das nossas riquezas naturais. Promover o turismo ecológico e sustentável na nossa região é essencial”, destacou Cozzolino.

Desde o início do seu mandato, o parlamentar tem atuado pela valorização do turismo em Magé. A rota turística “Caminho das Centenárias”, que apresenta 14 igrejas históricas com idades entre 102 e 426 anos, foi reconhecida como patrimônio por meio da Lei 10.397/24. Da mesma forma, o Parque Natural Barão de Mauá, um exemplo de recuperação ambiental e transformação em um espaço dedicado à educação, pesquisa e lazer, também foi declarado patrimônio pelo estado através da Lei 10.534/24.

“Magé tem uma história riquíssima e muitas belezas naturais. Como representante da cidade, é meu dever lutar para valorizar nosso turismo. Esses reconhecimentos fortalecem nossa identidade, atrai investimentos e impulsiona a economia local, beneficiando comerciantes, restaurantes e toda a cadeia do turismo. Vou continuar trabalhando para que Magé ganhe cada vez mais destaque, no estado, no país e no mundo”, afirmou Vinicius.