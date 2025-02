Atletas de Magé colecionam medalhas em campeonato de jiu-jitsu - Divulgação

Publicado 11/02/2025 19:01

Magé - O ano de 2025 começou com tudo para os atletas de jiu-jitsu que integram o Programa Bolsa Atleta, oferecido pela Prefeitura através da Secretaria de Esporte. Neste final de semana, os competidores representaram a cidade com excelência e conquistaram 10 medalhas na 1ª Etapa do Campeonato Robson Gracie, na Arena Carioca 1 - Barra da Tijuca, consolidando seus nomes e o de Magé no topo do cenário esportivo.



“Essas conquistas refletem o compromisso dos atletas e a importância do Programa Bolsa Atleta, que apoia e incentiva os talentos locais a alcançar voos cada vez mais altos. Estamos orgulhosos desses atletas que representaram e levaram o nome de Magé ao topo, inspirando jovens e fortalecendo o esporte na cidade”, comemorou o prefeito Renato Cozzolino.

No campeonato organizado pela Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro (FJJRio), grande destaque para a atleta faixa roxa Letícia Lamonica que conquistou 3 medalhas de ouro, sendo destaque no No-Gi (sem kimono) Absoluto, onde finalizou uma atleta de graduação maior na final, e 1 medalha de bronze.

“Na categoria No-Gi eu perdi logo na primeira luta e fiquei com o bronze, então resolvi me inscrever no absoluto. Cheguei na final contra a adversária faixa preta que tinha me vencido e consegui uma grande virada finalizando com uma guilhotina e me consagrando campeã”, celebrou a atleta.



Com apenas 19 anos, Letícia conquistou ainda 3 certificados do Ranking Estadual 2024, sendo 1º lugar na categoria com kimono e dois 3º lugares no absoluto com kimono e na categoria sem kimono. No início de fevereiro ela já havia se consagrado vice-campeã do Sul-Brasileiro, em Florianópolis-SC.



Quem também conquistou o certificado pelo 1º lugar no Ranking Estadual 2024 foi Elloah de Almeida. Neste final de semana, ela se sagrou vice-campeã logo em seu primeiro torneio com a nova graduação, agora na faixa azul.



Também tiveram medalhas no masculino. Marlon Carneiro saiu com 1 medalha de prata e 1 medalha de bronze, e em janeiro foi campeão da Copa Sul-América de Verão da Federação Internacional de Jiu-Jitsu Esportivo. O jovem Nicolas Arthur, com 1 medalha de ouro; Leonardo Azevedo, com 1 medalha de prata; e Vinícius Coelho, com 1 medalha de bronze, ampliam a lista de conquistas mageenses.

Conheça os atletas que participaram do Robson Gracie 2025:



LETÍCIA LAMONICA

Ouro na categoria adulto feminino, faixa roxa, peso meio-pesado (com kimono)

Ouro no absoluto feminino (com kimono)

Ouro no absoluto feminino (sem kimono)

Bronze na categoria adulto feminino, faixas roxa, marrom e preta, peso meio-pesado (sem kimono)

1º lugar no Ranking Estadual 2024 (categoria adulto feminino, faixa roxa, peso meio-pesado)

3º lugar no Ranking Estadual 2024 (absoluto com kimono)

3º lugar no Ranking Estadual 2024 (absoluto sem kimono)



“Ano passado foi meu primeiro participando do Bolsa Atleta e estou extremamente grata e orgulhosa de todas as conquistas que alcancei. Participei de 5 etapas da FJJRio e me consagrei campeã na categoria em todas, demonstrando o resultado do meu trabalho árduo e da dedicação. Estou muito feliz com as essas primeiras medalhas de 2025, trabalho muito, sempre buscando minha evolução, mas não poderia ter alcançado esses resultados sem o apoio do Bolsa Atleta. Ele me permitiu concentrar nos treinamentos e competições sem me preocupar com as questões financeiras. É mais do que um auxílio financeiro, é um reconhecimento do meu esforço e uma motivação para continuar.”



ELLOAH DE ALMEIDA

Prata na categoria adulto feminino, faixa azul, peso pena (com kimono)

1º lugar no Ranking Estadual 2024 (categoria juvenil feminino, faixa branca, peso médio)



“Neste final de semana tive minha primeira luta como faixa azul e foi uma experiência única. Fiquei em segundo lugar e bastante feliz com o pódio, virão mais campeonatos e sei que todo meu esforço será recompensado. Toda experiência eu consigo viver graças a ajuda do Bolsa Atleta. Ser atleta não é para qualquer um, agradeço à Prefeitura de Magé por acreditar em nós e disponibilizar esse recurso para que possamos representar a cidade.”



NICOLAS DAMASCENO

Ouro na categoria infanto-juvenil 2, faixa amarelo, peso galo (com kimono)



“Nicolas é muito dedicado tanto nos estudos quanto no esporte, sonha em ser profissional e sempre quis estar mais presente nos campeonatos. Como eu sou mão solo, ficava muito difícil arcar com tudo, mas com o Bolsa Atleta ele ficou muito empolgado porque poderia participar de mais torneios. Agradeço muito à Prefeitura por essa motivação”, disse a mãe Flávia.



MARLON CARNEIRO

Bronze na categoria adulto masculino, faixa roxa, peso meio-pesado (com kimono)

Prata na categoria adulto masculino, faixa roxa, peso meio-pesado (sem kimono)



“O Bolsa Atleta vem me dando um suporte financeiro para que eu possa me preparar melhor fisicamente e tecnicamente para as competições dentro de uma das categorias de maior visibilidade e importância, que é a faixa roxa do peso meio-pesado. Fico muito feliz em conquistar títulos importantes carregando a bandeira do município de Magé dentro do esporte que pratico.”



LEONARDO AZEVEDO

Prata na categoria adulto masculino, faixa preta, peso leve (sem kimono)



“Lutar na categoria faixa preta adulto é sempre um desafio a mais, porque se trata do patamar mais alto dentro do cenário competitivo do jiu-jitsu. Graças a esse projeto da Prefeitura eu consigo financiar boa parte dos campeonatos e consigo me manter sempre entre os primeiros. Por trás de todo campeonato existe uma preparação física, técnica e mental, e tudo isso tem um custo bem alto. O Bolsa Atleta ajuda muito nesses custos e eu, como atleta, consigo subir cada vez mais degraus.”



VINÍCIUS COELHO DINIZ

Bronze na categoria master 3, faixa preta, peso médio (sem kimono)



