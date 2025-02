Agricultores de Magé vão fornecer alimentos para merenda escolar - Divulgação

Publicado 05/02/2025 22:28

Magé - Merenda escolar direto da agricultura familiar em Magé. A Secretaria de Educação, com apoio da Secretaria de Agricultura Sustentável, se reuniu com os agricultores que fornecerão gêneros alimentícios para as unidades escolares municipais.

Os agricultores foram selecionados através de um Edital de Chamamento Público realizado em dezembro de 2024, no qual serão investidos 100% da verba do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), cerca de R$4.500.000 (4 milhões e 500 mil reais), às famílias fornecedoras de alimentos como abóbora, aipim, alface crespa, batata doce, cheiro verde, goiaba, inhame, milho verde, filé de tilápia, palmito, entre outros itens.

“A oferta de alimentos frescos e nutritivos contribui diretamente para o desenvolvimento integral dos nossos estudantes, promovendo bons hábitos alimentares e impactando positivamente no desempenho escolar. Temos uma equipe completa de nutricionistas que acompanham esse serviço aos alunos”, explicou a secretária de Educação, Sandra Ramaldo.

Ao todo, 16 grupos de agricultores foram selecionados através do Chamamento Público, sendo 11 individuais e 5 cooperativas, o que valoriza a agricultura familiar mageense, fortalecendo a produção e movimentando a economia local.

“Ter os agricultores de Magé fornecendo para a merenda escolar é ter a certeza de qualidade na nossa Educação. Esses recursos sendo aplicados dentro da agricultura mageense é muito importante para nossos produtores pela geração de renda e pela oportunidade”, salientou Karolayne Pires, secretária de Agricultura Sustentável e Defesa dos Animais.