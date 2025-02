Vinicius Cozzolino - Divulgação

Publicado 11/02/2025 19:08

Magé - No próximo dia 20 de fevereiro, completa-se um mês do assassinato do vereador Silmar Braga, morto a tiros ao sair de sua casa em Magé. Diante da gravidade do crime, o deputado Vinicius Cozzolino oficializou, nesta terça-feira (11), um pedido ao Ministério Público e às Comissões de Segurança e de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alerj para que acompanhem de perto o inquérito conduzido pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, garantindo que o caso não caia na impunidade.

"Silmar foi um líder atuante e muito respeitado na cidade de Magé, onde exercia seu quarto mandato consecutivo como vereador. Precisamos de respostas para esse crime. Estivemos com o governador Cláudio Castro, solicitando apoio nas investigações, e ele se comprometeu a ajudar na elucidação desse caso bárbaro. A família de Silmar está em choque e, inclusive, recebi um pedido de ajuda. Todos nós queremos justiça, e nosso mandato seguirá cobrando as autoridades competentes", afirma Cozzolino.

Além da atuação para esclarecer o crime, Vinicius protocolou, na Alerj, a concessão do Diploma Ulysses Guimarães, in memoriam, a Silmar Braga, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade mageense e ao Estado do Rio de Janeiro. Ao longo de sua trajetória política, Silmar se destacou na luta por melhorias na infraestrutura urbana, no fortalecimento das políticas sociais e na ampliação da representatividade das comunidades mais vulneráveis do município.

"Silmar deixou um legado de compromisso com a população. Sua dedicação incansável à construção de uma sociedade mais justa e digna será sempre lembrada. Essa homenagem é um reconhecimento ao seu trabalho e à sua história", ressalta Cozzolino.