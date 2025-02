Quilombo de Magé participa do II Festival da Rede de Museus do Rio - Divulgação

Publicado 14/02/2025 21:39 | Atualizado 14/02/2025 21:44

Magé - A cidade de Magé esteve no II Festival da Rede de Museus do Estado do Rio de Janeiro representado pelo Jongo do Quilombo de Bongaba Kilombá. A apresentação ocorreu depois da fala da bibliotecária Nara Campos. O grupo abriu uma contagiante roda de jongo, encerrando o evento com muita alegria.

Com uma programação rica e variada, o evento propôs três frentes principais de atividades: a Feira de Museologia Social, as Atividades Artísticas Culturais e a Gira, composta por rodas de conversa e uma palestra. A iniciativa busca proporcionar ao público uma experiência ampla e envolvente, marcada pela troca cultural e reflexões significativas.

Sarah Braga Peixoto, uma das produtoras do II Festival de Museologia Social Divulgação

"No meio de tantas atividades, nosso trabalho é semear a cultura como disse a fala da Bibliotecária Nara Campos, que é filha do nosso Asé Alakoro, sede do Quilombo de Bongaba, em Magé", afirmou o babalorixá Paulo José dos Reys, o Pai Paulo de Ogum, líder religioso do espaço.

Sarah Braga Peixoto

Uma das produtoras do II Festival de Museologia Social, que ocorreu dentro do projeto Rede em movimento: memória como resistência da Remus-RJ.