Magé implementa Fórum dos Conselhos Escolares da Rede Municipal de EnsinoDivulgação/Assessoria de imprensa
Todas as escolas da rede municipal de Magé possuem representantes em seus Conselhos Escolares, participam desses espaços membros da comunidade escolar, como pais e responsáveis, professores e funcionários. Com a implementação do Fórum, esses representantes passam a ter um espaço próprio para discutir questões comuns às escolas da rede e compartilhar experiências entre as unidades.
Os Conselhos Escolares fazem parte da gestão das unidades e permitem uma participação mais direta da comunidade no acompanhamento das ações desenvolvidas nas escolas. A criação do Fórum amplia essa atuação e aproxima os representantes das diferentes unidades da Rede Municipal de Ensino.
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