Magé implementa Fórum dos Conselhos Escolares da Rede Municipal de Ensino - Divulgação/Assessoria de imprensa

Magé implementa Fórum dos Conselhos Escolares da Rede Municipal de EnsinoDivulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 03/09/2026 21:33

Fórum dos Conselhos Escolares da Rede Municipal de Ensino. O Fórum foi criado para ampliar o diálogo entre os Conselhos Escolares e



Todas as escolas da rede municipal de Magé possuem representantes em seus Conselhos Escolares, participam desses espaços membros da comunidade escolar, como pais e responsáveis, professores e funcionários. Com a implementação do Fórum, esses representantes passam a ter um espaço próprio para discutir questões comuns às escolas da rede e compartilhar experiências entre as unidades.



Os Conselhos Escolares fazem parte da gestão das unidades e permitem uma participação mais direta da comunidade no acompanhamento das ações desenvolvidas nas escolas. A criação do Fórum amplia essa atuação e aproxima os representantes das diferentes unidades da Rede Municipal de Ensino. Magé - A Prefeitura de Magé, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta quarta-feira (2) a implementação doda Rede Municipal de Ensino. O Fórum foi criado para ampliar o diálogo entre os Conselhos Escolares e fortalecer a participação da comunidade nas decisões relacionadas às unidades de ensino. Todas as escolas da rede municipal de Magé possuem representantes em seus Conselhos Escolares, participam desses espaços membros da comunidade escolar, como pais e responsáveis, professores e funcionários. Com a implementação do Fórum, esses representantes passam a ter um espaço próprio para discutir questões comuns às escolas da rede e compartilhar experiências entre as unidades.Os Conselhos Escolares fazem parte da gestão das unidades e permitem uma participação mais direta da comunidade no acompanhamento das ações desenvolvidas nas escolas. A criação do Fórum amplia essa atuação e aproxima os representantes das diferentes unidades da

"O Fórum vem para conectar esses representantes, colocar em debate as demandas que aparecem nas unidades e fazer com que a experiência de uma escola também possa contribuir com as outras”, destacou o secretário municipal de Educação, Bruno Lourenço.