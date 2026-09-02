Projeto da UFF leva conhecimento a alunos de pré-vestibular em Magé - Divulgação/Arquivo pessoal

Projeto da UFF leva conhecimento a alunos de pré-vestibular em MagéDivulgação/Arquivo pessoal

Publicado 02/09/2026 21:39

A ação foi coordenada pela professora Márcia de Souza Xavier, do curso de Veterinária da UFF, filha do Babalorisá Paulo José dos Reis, da Casa de Asé Ògún Alakoro, e colaboradora do pré-vestibular social. A atividade contou com a participação dos alunos de graduação Natália Rodrigues de Oliveira, Antonio Pedro Maciel Guimarães Anciães e Juliana Muniz da Cruz, integrantes do projeto Laboratório Aberto.

Durante o encontro, os participantes tiveram contato com microscópios e puderam observar imagens utilizadas no diagnóstico de doenças que acometem animais, como a dirofilariose, conhecida como verme do coração dos cães, e a babesiose, uma das enfermidades transmitidas por carrapatos.

O grupo também apresentou glóbulos sanguíneos de diferentes espécies, incluindo cães, tubarões e serpentes, despertando a curiosidade dos alunos e aproximando conceitos científicos do cotidiano.

A programação foi além da observação em microscópios. Os estudantes participaram de jogos educativos desenvolvidos pelo Laboratório Aberto para diferentes faixas etárias. Entre as atividades estavam jogos de associação entre vetores e as doenças que eles transmitem, jogo da memória, quebra-cabeças e uma atividade que utiliza a ideia de ruas e vasos sanguíneos para explicar a circulação no organismo de animais como cães e tartarugas.

A ação reuniu não apenas os alunos do pré-vestibular. A professora de Biologia Gabriela Dias Bevilacqua, a coordenadora Vera Santana, Egbom Odé Tunde, e outros moradores e integrantes do quilombo também participaram das atividades. Crianças, jovens, adultos e pessoas da terceira idade tiveram a oportunidade de conhecer os conteúdos apresentados e interagir com os universitários.

Criado em 2018, o Laboratório Aberto é uma iniciativa de extensão vinculada ao curso de Medicina Veterinária da UFF. O projeto foi criado e passou a ser coordenado pelas professoras Aline Moreira de Souza e Márcia de Souza Xavier, com a proposta de aproximar o conhecimento produzido na universidade de diferentes públicos por meio de atividades educativas e práticas.

Para Márcia, a experiência reforça a importância da extensão universitária como ferramenta de democratização do conhecimento científico e de aproximação entre universidade e comunidade.

A atividade realizada no Quilombo de Bongaba também proporcionou aos estudantes de Veterinária uma experiência de troca de conhecimentos fora do ambiente tradicional da universidade, mostrando que a ciência pode ser apresentada de maneira acessível, lúdica e inclusiva.