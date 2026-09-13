Polícia Civil do Rio de Janeiro - Divulgação/Polícia Civil

Polícia Civil do Rio de JaneiroDivulgação/Polícia Civil

Publicado 13/09/2026 11:10 | Atualizado 13/09/2026 15:41

Dois homens foram presos, em flagrante, por violência doméstica por policiais civis da 65ª DP (Magé). Eles foram localizados e capturados no bairro Saco, em Magé, na Baixada Fluminense.

De acordo com os agentes, a vítima foi agredida a pauladas pelo companheiro e pelo irmão dele. Ela relatou aos policiais que já havia sofrido outras agressões anteriormente.

Após receberem informações sobre o crime, os agentes foram até o local e prenderam os dois criminosos em flagrante.