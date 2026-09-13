Polícia Civil do Rio de Janeiro - Divulgação/Polícia Civil

Polícia Civil do Rio de JaneiroDivulgação/Polícia Civil

Publicado 13/09/2026 14:40

matar a própria companheira com mordidas no rosto. Ele foi capturado em Piabetá, em Magé, na Baixada Fluminense, horas após cometer o crime. Policiais civis da 66ª DP (Piabetá) em ação conjunta com policiais militares do 34ª BPM prenderam em flagrante , neste domingo (13/09), um homem que tentoua própria companheira com mordidas no rosto. Ele foi capturado em Piabetá, em Magé, na Baixada Fluminense, horas após cometer o crime.

De acordo com os agentes, o criminoso possui extensa ficha criminal e causou graves lesões no rosto da vítima, que precisou de atendimento médico e foi transferida para uma unidade hospitalar.

Após intenso trabalho de inteligência e rápida qualificação, os policiais o localizaram e capturaram em Piabetá. Ele foi conduzido à delegacia e preso em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio.