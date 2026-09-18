Adolescente é apreendido com drogas em comunidade de MagéDivulgação/Polícia Militar
Adolescente é apreendido com drogas em comunidade de Magé
Pelo segundo dia consecutivo, Polícia Militar realiza operação na cidade da Baixada Fluminense
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