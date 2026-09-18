Adolescente é apreendido com drogas em comunidade de MagéDivulgação/Polícia Militar

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Igor Silva
Um adolescente foi apreendido na tarde desta sexta-feira, 18, durante operação de policiais do 34 BPM (Magé), na comunidade da Barbuda, em Magé. Na ação, os militares apreenderam uma mochila contendo farta quantidade de drogas, três rádios transmissores, cadernos de anotações e outros. O caso foi encaminhado à 65ª DP (Magé).
Nesta quinta-feira, 17, outra ação da Polícia Militar prendeu quatro homens e apreendeu cinco fuzis, na comunidade Nova Marília. De acordo com a PM, bandidos da Penha, na Zona Norte do Rio, fugiram para a favela, de onde partiriam para um ataque a criminosos rivais. Houve intenso tiroteio, inclusive em área de mata, segundo afirmaram moradores. A PM pediu reforço do helicóptero para localizar o bando.