Magé avança na impantação de circuito próprio de trilhas - Divulgação/Assessoria de imprensa

Magé avança na impantação de circuito próprio de trilhasDivulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 14/09/2026 18:31

TransMagé, circuito municipal que vai conectar diferentes regiões e atrativos da cidade.



A Volta ao Rio ganhou destaque nesta semana após a conclusão da expedição realizada pelo voluntário Luiz Aragão. Foram 2,2 mil quilômetros percorridos em 127 dias, entre caminhada, bicicleta e caiaque, para testar o traçado e a logística do projeto.



A proposta é conectar caminhos já existentes, unidades de conservação e diferentes regiões fluminenses em um grande percurso de longo curso. Magé está entre os municípios contemplados pelo traçado.



Para o secretário municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Luiz Otávio Rosário, a participação no projeto amplia a presença de Magé no cenário do turismo de natureza.



“Magé possui uma combinação muito especial de patrimônio natural, história e cultura. Fazer parte de uma iniciativa como a Volta ao Rio significa inserir o município em uma estratégia maior de valorização do turismo de natureza, mas, principalmente, significa pensar em um turismo que respeite o território. Queremos que o visitante venha, conheça Magé, permaneça, consuma nossos serviços e leve consigo uma experiência positiva, sem que isso aconteça em prejuízo da nossa natureza e das nossas comunidades”, afirmou.



TransMagé

Magé amplia sua participação nas iniciativas de turismo de natureza do estado do Rio de Janeiro. O município integra o percurso da Volta ao Rio, projeto que prevê uma trilha de aproximadamente 3,5 mil quilômetros, e também avança na implantação da, circuito municipal que vai conectar diferentes regiões e atrativos da cidade.ganhou destaque nesta semana após a conclusão da expedição realizada pelo voluntário Luiz Aragão. Foram 2,2 mil quilômetros percorridos em 127 dias, entre caminhada, bicicleta e caiaque, para testar o traçado e a logística do projeto.A proposta é conectar caminhos já existentes, unidades de conservação e diferentes regiões fluminenses em um grande percurso de longo curso. Magé está entre os municípios contemplados pelo traçado.Para o secretário municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Luiz Otávio Rosário, a participação no projeto amplia a presença de Magé no cenário do turismo de natureza.“Magé possui uma combinação muito especial de patrimônio natural, história e cultura. Fazer parte de uma iniciativa como a Volta ao Rio significa inserir o município em uma estratégia maior de valorização do turismo de natureza, mas, principalmente, significa pensar em um turismo que respeite o território. Queremos que o visitante venha, conheça Magé, permaneça, consuma nossos serviços e leve consigo uma experiência positiva, sem que isso aconteça em prejuízo da nossa natureza e das nossas comunidades”, afirmou.

Paralelamente à integração com a Volta ao Rio, o município trabalha na implantação e sinalização da TransMagé, trilha de longo curso integrada à Rede Brasileira de Trilhas.



O percurso terá formato circular e passará por diferentes distritos. O ponto inicial será a região de Guia de Pacobaíba, próxima à histórica Estação Ferroviária, seguindo em direção à Vila de Inhomirim. O circuito continuará por outras áreas e retornará a Guia pelo sentido de Suruí.



A proposta é criar um percurso capaz de levar o visitante a diferentes pontos da cidade, em vez de concentrar o turismo em uma única região. O trajeto vai reunir áreas naturais e locais ligados à história e à cultura mageense.



Para a subsecretária de Turismo, Josilda Moura, a TransMagé permite apresentar o município a partir de seus diferentes territórios.



“A TransMagé nos permite contar Magé por inteiro. Não estamos falando apenas de um atrativo ou de uma cachoeira, mas de uma experiência que percorre diferentes distritos, paisagens, histórias e comunidades. É uma forma de fazer com que o turista descubra a cidade caminhando por seus caminhos e, ao mesmo tempo, fortaleça os pequenos negócios, os produtores, os restaurantes, os condutores e todos aqueles que fazem parte da cadeia do turismo”, explicou.



Segundo informações divulgadas sobre a Volta ao Rio, o projeto pretende alcançar aproximadamente 92 municípios e dezenas de unidades de conservação. Os trajetos poderão ser percorridos de forma independente, de acordo com o perfil e a disponibilidade de cada visitante.



Em Magé, o percurso se conecta a áreas de Mata Atlântica, montanhas, cachoeiras e caminhos históricos, além de pontos ligados ao patrimônio ferroviário. A região também mantém ligação com a Serra dos Órgãos e com o histórico Caminho do Ouro.



A diretora de Planejamento e Promoção Turística, Daiane Teixeira, explica que a implantação de uma trilha de longo curso exige planejamento para além da definição do trajeto.



“Quando planejamos uma trilha de longo curso, não estamos simplesmente abrindo um caminho. Estamos planejando uma experiência turística e pensando em como esse percurso será utilizado. A TransMagé nasce com essa visão, conectando os atrativos e organizando o uso turístico dessas áreas para que o município esteja preparado para receber os visitantes”, destacou.



O trabalho de implantação da TransMagé já teve etapas realizadas em diferentes pontos do município. Em 2023, foi iniciada a sinalização de um trecho na região da Cachoeira Grande de Suruí, conhecida como Véu da Noiva.



A estruturação dos percursos inclui sinalização e organização do uso das trilhas, além da preparação dos profissionais envolvidos com o turismo local. Com a TransMagé, o município passa a contar com um circuito próprio de longo curso e, por meio da Volta ao Rio, conecta esse percurso a uma rede que se estende por outras regiões do estado.

