Magé recebe mutirão de renegociação de dívidas no bairro de Piabetá - Divulgação/Assessoria de imprensa

Magé recebe mutirão de renegociação de dívidas no bairro de PiabetáDivulgação/Assessoria de imprensa

Publicado 21/09/2026 21:08 | Atualizado 21/09/2026 21:20

Mutirão de Renegociação de Dívidas, Moradores de Magé terão a oportunidade de renegociar dívidas e regularizar contas em atraso durante o promovido pelo Procon do município, entre os dias 22 e 24 de setembro, das 09h às 17h. A Águas do Rio, concessionária da Aegea, participa da iniciativa com uma equipe de atendimento no espaço “Governo + Amor por Você”, na Avenida Santos Dumont, s/n, em Piabetá, dedicada a atender os clientes da região.

Durante o mutirão, os consumidores poderão consultar pendências, avaliar opções de negociação e esclarecer dúvidas diretamente com os profissionais da empresa. Para agilizar o atendimento, a recomendação é comparecer com um documento de identificação oficial com foto e uma conta de água ou o número de matrícula do imóvel.

A ação ocorre em um momento estratégico para quem deseja colocar o orçamento em dia, já que a concessionária realiza o Mês do Cliente ao longo de setembro. Entre as vantagens oferecidas durante o período estão opções de parcelamento e descontos que podem chegar a 60% sobre o valor dos débitos, de acordo com o perfil e as condições aplicáveis a cada caso.

“Nossa participação no mutirão é uma oportunidade de estarmos ainda mais próximos dos moradores de Magé, facilitando o acesso à negociação e ajudando os clientes a encontrarem uma alternativa que esteja de acordo com a sua realidade. Durante o Mês do Cliente, temos condições especiais que podem facilitar a regularização dos débitos. Por isso, convidamos os moradores a aproveitarem a oportunidade e procurarem nossa equipe durante o evento”, destaca Fernanda Barreto, gerente de Operações da Águas do Rio.

Serviço: Mutirão de Renegociação de Dívidas do Procon de Magé

Data: 22 a 24 de setembro

Horário: 09h às 17h

Local: Espaço “Governo + Amor por Você” (Avenida Santos Dumont, s/n, Piabetá, Magé, RJ)