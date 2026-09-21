Magé recebe mutirão de renegociação de dívidas no bairro de PiabetáDivulgação/Assessoria de imprensa
Horário: 09h às 17h
Local: Espaço “Governo + Amor por Você” (Avenida Santos Dumont, s/n, Piabetá, Magé, RJ)
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Magé recebe mutirão de renegociação de dívidas no bairro de PiabetáDivulgação/Assessoria de imprensa
Magé recebe mutirão de renegociação de dívidas no bairro de Piabetá
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