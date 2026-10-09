Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC)Divulgação

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Ana Fernanda Freire
Um confronto entre criminosos terminou na morte de uma mulher em Vicente de Carvalho, Zona Norte do Rio, na noite desta quinta-feira (8). Segundo a Polícia Militar, ela foi baleada em um bar nas proximidades da Rua Itapoã.

Testemunhas apontam que a mulher teria envolvimento com o Comando Vermelho. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Em nota, a PM informou que agentes do 41º BPM (Irajá) foram acionados para uma ocorrência de homicídio. No local, os policiais encontraram a vítima baleada, que recebia atendimento de equipes do Corpo de Bombeiros.

Os autores dos disparos fugiram antes da chegada da polícia. A segurança foi reforçada na região e a ocorrência ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.
A localidade vive uma intensa onda de violência devido à disputa de território entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP).

Vítima de tentativa de assalto é baleada em Quintino

Uma vítima de tentativa de assalto foi baleada na região da boca, na noite da última quarta-feira (7), no Viaduto de Quintino, na Zona Norte do Rio. Policiais militares prenderam um dos autores.
Segundo a Polícia Militar, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda), que realizavam patrulhamento na Rua Goiás, flagraram uma ocorrência de roubo de uma motocicleta. Durante a abordagem, os agentes conseguiram prender um assaltante. No entanto, um segundo conseguiu fugir.
A corporação informou que uma vítima da tentativa de assalto acabou baleada na região da boca. As equipes a socorreram e a encaminharam à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campinho. De acordo com a PM, ela não tem risco de morte.
Outras duas pessoas, alvos de uma tentativa de roubo momentos antes nas proximidades, reconheceram o preso como um dos autores.
Além da moto da vítima, os policiais recuperaram uma Honda CG preta utilizada pelos assaltantes, com placa adulterada e registro de roubo.
A ação terminou ainda com a apreensão de um revólver calibre .38, munições, um bloqueador de sinal, quatro celulares e dinheiro em espécie.

Segundo informações levantadas pelos policiais militares, os suspeitos seriam da comunidade Primavera, em Cavalcanti, que é controlada pelo Terceiro Comando Puro (TCP).

A ocorrência foi encaminhada à 29ª DP (Madureira). A Polícia Civil informou que houve a autuação em flagrante do preso pelos crimes de receptação e tentativa de roubo. O caso foi encaminhado à Justiça.