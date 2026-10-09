X do Nuno
É preciso buscar o equilíbrio fiscal
Irmão lamenta morte de jovem em acidente: 'Tinha uma vida pela frente'
Christian Uilton de Souza Silva, de 17 anos, era estudante, lutador de jiu-jítsu e sonhava em servir ao Exército; família cobra Justiça
Morre uma das irmãs que teve 90% do corpo queimado em incêndio
A vítima, de apenas 6 anos, estava internada em estado gravíssimo desde o último dia 30 de setembro, no Hospital Estadual Alberto Torres
Vítima de tentativa de assalto é baleada na boca em Quintino
Policiais militares prenderam um dos autores, mas o segundo conseguiu fugir; dupla seria da comunidade Primavera, dominada pelo TCP
Dono de fábrica de velas lamenta incêndio: 'Recomeçar do zero'
Dimitrius conta que o fogo teve início logo após o fim do expediente. Apesar da perda material, não houve feridos
Confronto termina com dois suspeitos baleados na Linha Amarela
Agentes apreenderam duas pistolas, uma granada, carregadores e munições para as duas armas, e uma moto durante a ação
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