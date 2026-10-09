Publicado 09/10/2026 00:00

O mercado voltou a elevar a previsão de inflação para 2026, agora em 5,01%. Quando os preços avançam acima do teto da meta, o poder de compra encolhe e o espaço para cortar juros diminui. Equilíbrio fiscal não é um termo do economês, é o caminho para recuperar a confiança, reduzir o custo do crédito e estimular investimento e produção.

O eleitor foi às urnas no domingo. Quatro dias depois, o Rio, finalmente, tem uma definição sobre o segundo turno. Em uma eleição, tempo também é um fator decisivo. A Justiça precisa ter mais celeridade nesses casos porque, quando se trata de um momento chave para o futuro de um estado, cada dia conta.