Bombeiros atuam no rescaldo de incêndio em fábrica de velas em Cordovil - fotos de Carlos Elias Junior

Bombeiros atuam no rescaldo de incêndio em fábrica de velas em Cordovilfotos de Carlos Elias Junior

Publicado 08/10/2026 11:36

DIA que irá recomeçar tudo do zero.



"Perdemos tudo! É empresa familiar e temos outras 15 famílias envolvidas, que são nossos 15 colaboradores que dependem disso daqui. Enfim, é uma tragédia. Agora é tentar recomeçar tudo de novo, do zero", lamentou. O Corpo de Bombeiros ainda realiza, na manhã desta quinta-feira (8), o trabalho de rescaldo na fábrica de velas que pegou fogo no fim da tarde de quarta-feira (7), em Cordovil, na Zona Norte. Em meio ao estrago, o proprietário, Dimitrius Wingerter, de 34 anos, revelou aoque irá recomeçar tudo do zero."Perdemos tudo! É empresa familiar e temos outras 15 famílias envolvidas, que são nossos 15 colaboradores que dependem disso daqui. Enfim, é uma tragédia. Agora é tentar recomeçar tudo de novo, do zero", lamentou.

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Dimitrius contou que o fogo teve início logo após o expediente e, apesar da perda material, agradece pelo fato de ninguém ter se ferido. O estabelecimento fica localizado na Rua Capitão Cruz, na altura do número 730. Dimitrius contou que o fogo teve início logo após o expediente e, apesar da perda material, agradece pelo fato de ninguém ter se ferido. O estabelecimento fica localizado na Rua Capitão Cruz, na altura do número 730.

Na ocasião, imagens mostram que as chamas se espalharam rapidamente pelo local. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes dos quartéis de Parada de Lucas e Irajá foram acionadas por volta das 17h50 para combater as chamas.



"Praticamente eu não estou sabendo de nada. Pegou fogo ontem, né? Acabou o expediente às 16h e fomos para casa. Eu fui o último a sair, eu sou o responsável junto com o meu encarregado. Estava tudo desligado, mas quando foi 17h30 recebi a notícia que estava pegando fogo. Eu não sei o que aconteceu, não sei... A gente funciona aqui há 35 anos, nunca tinha acontecido isso. Mas, graças a Deus, os vizinhos estão bem, nenhum vizinho sofreu nada, não teve nenhum dano, somente o galpão da nossa empresa", afirmou.



O proprietário destacou ainda que não irá desamparar os funcionários. "A gente tem que arcar com isso, né? Não podemos correr do problema. Acredito eu que o meu contador vai botar férias coletivas. Depois vamos fazer a limpeza e recomeçar. Só tenho a agradecer aos vizinhos pela compreensão e colaboração, porque eles ajudaram muito aqui. E também agradecer aos nossos concorrentes, que também são fabricantes de vela e estão nos dando apoio para poder ajudar a reconstruir isso", acrescentou.

Procurada, a Defesa Civil Municipal informou que interditou, ainda na quarta-feira (7), o galpão e mais três casas vizinhas.



"A Secretaria Municipal de Conservação foi acionada para demolir a parede lateral do galpão, que apresenta risco de queda. A Comlurb iniciou a retirada dos escombros na noite de quarta-feira (7) e segue com a limpeza do local nesta quinta (8)", ressaltou.

Mulher se pendura em parapeito para fugir de fogo no Rio

Uma mulher ficou pendurada no parapeito de um prédio para se salvar de um princípio de incêndio, na manhã desta quarta-feira (7), em Copacabana, na Zona Sul do Rio. O imóvel fica na Rua Sá Ferreira, na altura do número 230, perto do acesso à estação General Osório.



Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que a vítima se equilibra no parapeito do edifício para escapar das chamas. Ela conseguiu entrar no imóvel vizinho com a ajuda de moradores.

Joyce Oliveira, de 40 anos, sofreu ferimentos moderados e foi levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde, a direção da unidade informou que o estado de saúde dela é estável.

A Defesa Civil Municipal interditou, nesta quarta-feira (7/10), o galpão de uma fábrica de velas atingido por um incêndio, na Rua Capitão Cruz, número 751 , em Cordovil. Três casas vizinhas ao galpão também foram interditadas.





A Secretaria Municipal de Conservação foi acionada para demolir a parede lateral do galpão, que apresenta risco de queda. A Comlurb iniciou a retirada dos escombros na noite de quarta-feira (7/10) e segue com a limpeza do local nesta quinta (8/10).



