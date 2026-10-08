Bombeiros atuam no rescaldo de incêndio em fábrica de velas em Cordovilfotos de Carlos Elias Junior
"Perdemos tudo! É empresa familiar e temos outras 15 famílias envolvidas, que são nossos 15 colaboradores que dependem disso daqui. Enfim, é uma tragédia. Agora é tentar recomeçar tudo de novo, do zero", lamentou.
Dimitrius contou que o fogo teve início logo após o expediente e, apesar da perda material, agradece pelo fato de ninguém ter se ferido. O estabelecimento fica localizado na Rua Capitão Cruz, na altura do número 730.
"Praticamente eu não estou sabendo de nada. Pegou fogo ontem, né? Acabou o expediente às 16h e fomos para casa. Eu fui o último a sair, eu sou o responsável junto com o meu encarregado. Estava tudo desligado, mas quando foi 17h30 recebi a notícia que estava pegando fogo. Eu não sei o que aconteceu, não sei... A gente funciona aqui há 35 anos, nunca tinha acontecido isso. Mas, graças a Deus, os vizinhos estão bem, nenhum vizinho sofreu nada, não teve nenhum dano, somente o galpão da nossa empresa", afirmou.
O proprietário destacou ainda que não irá desamparar os funcionários. "A gente tem que arcar com isso, né? Não podemos correr do problema. Acredito eu que o meu contador vai botar férias coletivas. Depois vamos fazer a limpeza e recomeçar. Só tenho a agradecer aos vizinhos pela compreensão e colaboração, porque eles ajudaram muito aqui. E também agradecer aos nossos concorrentes, que também são fabricantes de vela e estão nos dando apoio para poder ajudar a reconstruir isso", acrescentou.
"A Secretaria Municipal de Conservação foi acionada para demolir a parede lateral do galpão, que apresenta risco de queda. A Comlurb iniciou a retirada dos escombros na noite de quarta-feira (7) e segue com a limpeza do local nesta quinta (8)", ressaltou.
Mulher se pendura em parapeito para fugir de fogo no Rio
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que a vítima se equilibra no parapeito do edifício para escapar das chamas. Ela conseguiu entrar no imóvel vizinho com a ajuda de moradores.